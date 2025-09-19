聽新聞
工研院大南方產業轉型國際論壇 展示產業合作亮點
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「工研院創新週」系列活動之「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用，現場同步展出淨零創新、循環材料、數位轉型與新興產業四大主題，超過三十項產業化創新技術，台南市長黃偉哲還專程到場，試穿專為長輩設計的人工骨骼，直說省力又貼心。
工研院與產業合作的亮點成果包括丹娜絲風災後即刻支援台南斷電地區民眾緊急用電的「移動式太陽光儲設備E-Cube」，還有可直接應用於發電的「綠氨轉氫應用平台」，論壇聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用的系統化研發與商轉布局，並宣布以「大南方」為核心，整合沙崙智慧綠能科學城與嘉義—屏東S廊帶，藉由跨領域場域驗證與在地產業鏈建置，推動我國機器人與無人機技術全面升級，並為產業進軍國際市場奠定堅實基礎。
工研院院長劉文雄表示，台灣無人機和機器人產業正處於關鍵轉折點，尤其在無人機研發方面，工研院已將其視為繼半導體之後的下一個重量級產業，希望協助業者完成從零組件到系統整合與服務應用的全鏈條升級，打造兼具競爭力與韌性的國際供應鏈地位。
