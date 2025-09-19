快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院大南方產業轉型國際論壇 展示產業合作亮點

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影

工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「工研院創新週」系列活動之「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用，現場同步展出淨零創新、循環材料、數位轉型與新興產業四大主題，超過三十項產業化創新技術，台南市長黃偉哲還專程到場，試穿專為長輩設計的人工骨骼，直說省力又貼心。

工研院與產業合作的亮點成果包括丹娜絲風災後即刻支援台南斷電地區民眾緊急用電的「移動式太陽光儲設備E-Cube」，還有可直接應用於發電的「綠氨轉氫應用平台」，論壇聚焦從關鍵零組件到醫療、服務應用的系統化研發與商轉布局，並宣布以「大南方」為核心，整合沙崙智慧綠能科學城與嘉義—屏東S廊帶，藉由跨領域場域驗證與在地產業鏈建置，推動我國機器人無人機技術全面升級，並為產業進軍國際市場奠定堅實基礎。

工研院院長劉文雄表示，台灣無人機和機器人產業正處於關鍵轉折點，尤其在無人機研發方面，工研院已將其視為繼半導體之後的下一個重量級產業，希望協助業者完成從零組件到系統整合與服務應用的全鏈條升級，打造兼具競爭力與韌性的國際供應鏈地位。

工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，台南市長黃偉哲（右三）試穿專為長輩設計的人工骨骼，直說省力又貼心。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，台南市長黃偉哲（右三）試穿專為長輩設計的人工骨骼，直說省力又貼心。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影
工研院董事長吳政忠（右）、工研院院長劉文雄（左）。記者劉學聖／攝影
工研院董事長吳政忠（右）、工研院院長劉文雄（左）。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影
工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。記者劉學聖／攝影

工研院 無人機 機器人

延伸閱讀

影／結構脆弱？制度漏洞？丹娜絲吹出溫室的多重災情

「工研院創新週」展示30多項創新技術 移動儲能、巡檢機器人亮相

工研院攜手慈濟「送愛到台南」 災後無縫接軌復學

發文稱「丹娜絲風災台南公務員放假」黃偉哲喊告 陳椒華今警局說明

相關新聞

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）重磅宣布與斥資50億美元入股英特爾，持股約5%，雙方並在資料中心與PC領域展開數代合作，...

輝達入股英特爾 市場憂台積電恐掉單？法人直言可能性低

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）將投資英特爾（Intel）50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資...

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

無人機高度仰賴GPS訊號導航，漢翔公司今宣布，在台北國際航太暨國防工業展中，與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Int...

要當成夥伴而非敵人！PwC 示範導入 AI 後的四大成效

面對AI浪潮衝擊，企業該如何善用人工智慧提升競爭力，並同時培養員工的AI數位力？資誠新世代企業家永續會近日舉辦2025年...

工研院「機器人與無人機產業創新論壇」登場 打造大南方產業鏈

工研院19日舉辦創新週系列活動之「機器人與無人機產業創新論壇」，由台南市市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠及院長劉文雄出席，...

宏碁衝刺獨立顯示卡業務 新品在台上市

宏碁（2353）旗下專為遊戲玩家與內容創作者打造的全新顯示卡系列19日宣布在台上市。本次同步推出Nitro系列與Pred...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。