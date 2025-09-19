輝達入股英特爾 市場憂台積電恐掉單？法人直言可能性低

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）將投資英特爾（Intel）50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特爾晶圓代工訂單；不過，路透報導指出，輝達入股英特爾，將是台積電（2330）的潛在風險，相關訂單或許有朝一日會下給英特爾；但法人則是坦言，即使輝達入股英特爾， 釋單的可能性很低， 對台積電影響有限。

輝達將以每股23.28美元購入英特爾普通股，較英特爾17日收盤價低6.5%，但仍高於美國政府的入股價；美國政府在8月以每股20.47美元，取得英特爾10%股權； 輝達入股後將成為成英特爾的大股東，可能持有4%以上股權。

依據18日所宣布方案，英特爾打算量身打造資料中心的中央處理器（CPU），整合進輝達的人工智慧（AI）基礎設施平台；同時，輝達將用專屬技術讓英特爾與輝達晶片，能以更快速度溝通。

路透報導指出，輝達入股英特爾，將是台積電的潛在風險；目前台積電代工生產輝達的旗艦處理器，但相關訂單或許有朝一日會下給英特爾。另外，超微與英特爾是資料中心晶片的競爭對手，英特爾在輝達相挺下，超微可能蒙受損失。

輝達宣布入股英特爾，並且合作設計晶片，震撼全球晶片業，消息人士透露，輝達和英特爾仍將仰賴台積電，但分析師認為，輝達是出於分散供應來源的考量，未來勢將下單給英特爾。

台積電19日以1,285元平盤開出後一度拉升至1,290元，再刷新歷史高價，不過盤中翻黑，市場推測可能與輝達投資英特爾有關，擔憂是否牽動後續的訂單，英特爾有機會分走輝達給台積電的訂單？

統一投顧董事長黎方國則是強調，輝達入股英特爾對台積電的影響有限，他直言，釋單的可能性低，台積電的製程及技術全球獨一無二，不是英特爾在短時間內可以趕上的，即使輝達真的釋單給英特爾，該擔心的也不是台積電。

黎方國以簡單的產品「衣服」來解釋， 輝達是「賣衣服」的人，英特爾是「做衣服」的人，「衣服」做不好，輝達想幫忙也無從幫起；英特爾本身存在製程、技術、研發、客戶及對市場的研判等困境，這些都是英特爾的難題，即使是輝達入主也恐怕無法扭轉，因為設計與製造是兩回事。

黎方國表示，台積電股價翻黑，應與盤勢不好有關，畢竟上周以來台股持續上漲，加上周五，獲利了結賣壓難免，不過，只要未跌破5日線，也未爆量收大長黑，多頭格局仍將持續。