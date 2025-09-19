聽新聞
0:00 / 0:00
無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術
無人機高度仰賴GPS訊號導航，漢翔公司今宣布，在台北國際航太暨國防工業展中，與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Intelligence簽署「Raptor視覺定位與3D圖資系列產品」MOU，經由此項合作，無人機在失去GPS訊號仍能精準飛行。
漢翔總經理曹進平今與MAXAR亞太區副總裁Peter Hawkins代表簽署。此項合作將能為無人機產業帶來革命性的突破，是台灣邁向技術升級的關鍵一步。
漢翔指出，無人機高度仰賴全球定位系統GPS提供精準可靠的導航定位資訊，但在無GPS情境下，導航精度不足，是現階段國內尚無法克服的瓶頸。MAXAR公司專長於高解析度衛星影像與地理空間數據分析，其Raptor視覺定位技術，能有效矯正GPS漂移與角度偏差，獲致高絕對精度的要求。
這項技術經過國內飛行場域的實測，成果極為出色，在GPS訊號受屏蔽或拒止的惡劣環境下，運用AI將無人機即時影像與3D地圖結合，加上精準座標比對能力，透過「視覺化」方式實現精準導航和目標定位。
曹進平表示，這項技術的導入可望擺脫對GPS的依賴，大幅增強無人機的偵察、救援與戰術自主能力，賦予台灣無人機產品「韌性」和「可靠性」的提升。
Peter Hawkins指出，漢翔具備一流的航空製造與系統整合能力，期待與漢翔攜手，將技術推廣至整個供應鏈體系。
漢翔表示，雙方合作涵蓋技術導入與整合、測試與驗證中心建置、供應鏈生態系建構、產業標準制定、市場拓展推廣、國防韌性提升與台灣無人機產業未來發展。漢翔身為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，將發揮系統整合專長，協助MAXAR技術與台灣無人機產品相結合，持續深化政府「非紅供應鏈」策略。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言