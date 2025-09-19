無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

無人機高度仰賴GPS訊號導航，漢翔公司今宣布，在台北國際航太暨國防工業展中，與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Intelligence簽署「Raptor視覺定位與3D圖資系列產品」MOU，經由此項合作，無人機在失去GPS訊號仍能精準飛行。

漢翔總經理曹進平今與MAXAR亞太區副總裁Peter Hawkins代表簽署。此項合作將能為無人機產業帶來革命性的突破，是台灣邁向技術升級的關鍵一步。

漢翔指出，無人機高度仰賴全球定位系統GPS提供精準可靠的導航定位資訊，但在無GPS情境下，導航精度不足，是現階段國內尚無法克服的瓶頸。MAXAR公司專長於高解析度衛星影像與地理空間數據分析，其Raptor視覺定位技術，能有效矯正GPS漂移與角度偏差，獲致高絕對精度的要求。

這項技術經過國內飛行場域的實測，成果極為出色，在GPS訊號受屏蔽或拒止的惡劣環境下，運用AI將無人機即時影像與3D地圖結合，加上精準座標比對能力，透過「視覺化」方式實現精準導航和目標定位。

曹進平表示，這項技術的導入可望擺脫對GPS的依賴，大幅增強無人機的偵察、救援與戰術自主能力，賦予台灣無人機產品「韌性」和「可靠性」的提升。

Peter Hawkins指出，漢翔具備一流的航空製造與系統整合能力，期待與漢翔攜手，將技術推廣至整個供應鏈體系。