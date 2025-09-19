快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達砸50億美元入股英特爾 結合 NVLink 架構 融合 AI 與加速運算領域

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

輝達（NVIDIA）與英特爾（INTEL）今（19）日宣布展開多世代合作，從資料中心到個人電腦全面協作：雙方將以 NVLink 串連兩家架構，結合 NVIDIA 在 AI／加速運算的堆疊與英特爾的處理器技術與 x86 生態系，對準超大規模、企業與消費市場的多元工作負載。

在資料中心領域，英特爾將為輝達打造客製化 x86 處理器，交由輝達整合進其 AI 基礎設施平台後對外供應；換言之，CPU 與加速平台將以系統級協同為核心，強化效能、能效與擴充性。

在個人運算方面，英特爾將開發整合 NVIDIA RTX GPU 小晶片的 x86 SoC，導入多款需同時具備高階 CPU 與 GPU 的 PC 產品線。這代表 RTX 能力將更緊密貼合 x86 系統單晶片設計，為次世代 AI PC 奠定硬體底座。

資本層面上，輝達將以每股 23.28 美元入股英特爾普通股，投資金額 50 億美元；交易需經慣常交割條件與必要監管核准。此舉被視為技術結盟之外的戰略互信升級。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 正在驅動新一波的產業革命，並從晶片、系統到軟體，重塑運算堆疊的每一層，而此次再造的核心便是 NVIDIA 的 CUDA 架構。這項歷史性合作將緊密結合 NVIDIA 的 AI 與加速運算堆疊及英特爾的 CPU 和龐大的 x86 生態系，實現兩大世界級平台的融合。我們將共同擴展我們的生態系，為下一代運算奠定基礎。」

英特爾執行長陳立武表示：「英特爾的x86架構一直是現代運算的基石—我們也持續在產品組合中創新，以支援未來的工作負載。英特爾領先的資料中心與客戶端運算平台，結合我們的製程技術、製造與先進封裝能力，將與NVIDIA在AI與加速運算的領導地位相互補強，為產業開創新的突破。感謝黃仁勳與NVIDIA對我們的信任與投資，並期待攜手為客戶創新，推動業務成長。」

兩家公司並於台灣時間 9 月 20 日上午 1 時舉行線上媒體分享會，進一步說明合作細節與產品路線；欲了解更多，請參考官方的線上媒體分享會頁面：https://events.q4inc.com/attendee/108505485

AI NVIDIA 英特爾

延伸閱讀

台積電（2330）安啦！NVIDIA砸50億美元投資英特爾…專家曝4點：反而是利多

輝達意外注資 英特爾股價暴漲23% 美政府帳面大賺44億美元

黃仁勳談入股英特爾 指政府未介入、續評估代工技術

輝達投資英特爾 牽動台積 黃仁勳：一起擴大AI生態系

相關新聞

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）重磅宣布與斥資50億美元入股英特爾，持股約5%，雙方並在資料中心與PC領域展開數代合作，...

工研院大南方產業轉型國際論壇 展示產業合作亮點

工研院今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「工研院創新週」系列活動之「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用，現場同...

輝達入股英特爾 市場憂台積電恐掉單？法人直言可能性低

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）將投資英特爾（Intel）50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資...

漢翔取得無人機關鍵合作結盟 MAXAR 導入革命性技術

無人機在失去GPS訊號的環境中仍能精準飛行！漢翔公司（2634）在台北航展中，與美國地理空間情報領導廠商MAXAR In...

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

無人機高度仰賴GPS訊號導航，漢翔公司今宣布，在台北國際航太暨國防工業展中，與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Int...

輝達砸50億美元入股英特爾 結合 NVLink 架構 融合 AI 與加速運算領域

輝達（NVIDIA）與英特爾（INTEL）今（19）日宣布展開多世代合作，從資料中心到個人電腦全面協作：雙方將以 NVL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。