輝達砸50億美元入股英特爾 結合 NVLink 架構 融合 AI 與加速運算領域

輝達（NVIDIA）與英特爾（INTEL）今（19）日宣布展開多世代合作，從資料中心到個人電腦全面協作：雙方將以 NVLink 串連兩家架構，結合 NVIDIA 在 AI／加速運算的堆疊與英特爾的處理器技術與 x86 生態系，對準超大規模、企業與消費市場的多元工作負載。

在資料中心領域，英特爾將為輝達打造客製化 x86 處理器，交由輝達整合進其 AI 基礎設施平台後對外供應；換言之，CPU 與加速平台將以系統級協同為核心，強化效能、能效與擴充性。

在個人運算方面，英特爾將開發整合 NVIDIA RTX GPU 小晶片的 x86 SoC，導入多款需同時具備高階 CPU 與 GPU 的 PC 產品線。這代表 RTX 能力將更緊密貼合 x86 系統單晶片設計，為次世代 AI PC 奠定硬體底座。

資本層面上，輝達將以每股 23.28 美元入股英特爾普通股，投資金額 50 億美元；交易需經慣常交割條件與必要監管核准。此舉被視為技術結盟之外的戰略互信升級。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 正在驅動新一波的產業革命，並從晶片、系統到軟體，重塑運算堆疊的每一層，而此次再造的核心便是 NVIDIA 的 CUDA 架構。這項歷史性合作將緊密結合 NVIDIA 的 AI 與加速運算堆疊及英特爾的 CPU 和龐大的 x86 生態系，實現兩大世界級平台的融合。我們將共同擴展我們的生態系，為下一代運算奠定基礎。」

英特爾執行長陳立武表示：「英特爾的x86架構一直是現代運算的基石—我們也持續在產品組合中創新，以支援未來的工作負載。英特爾領先的資料中心與客戶端運算平台，結合我們的製程技術、製造與先進封裝能力，將與NVIDIA在AI與加速運算的領導地位相互補強，為產業開創新的突破。感謝黃仁勳與NVIDIA對我們的信任與投資，並期待攜手為客戶創新，推動業務成長。」

兩家公司並於台灣時間 9 月 20 日上午 1 時舉行線上媒體分享會，進一步說明合作細節與產品路線；欲了解更多，請參考官方的線上媒體分享會頁面：https://events.q4inc.com/attendee/108505485