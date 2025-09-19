台灣5G 資費太貴？ 中華電信董座：設計符合用戶需求 但「流量有價」

近期有立委指出台灣5G滲透率太低，因為資費太貴，國際電信設備業者認為，台灣5G滲透率已經是全球前段班。中華電信（2412）董事長簡志誠表示，多元資費設計符合用戶需求，但「流量有價」，5G滲透率關鍵非資費，關鍵是「應用」。

簡志誠表示，資費設計有一定原理，中華電信4G、5G資費都很多元，用戶要從4G、5G，例如月付599元，流量24GB，到量降速到12M吃到飽。

簡志誠強調，資費設計是可以探討的議題，4G升轉5G滲透率，關鍵不是資費，關鍵在於「應用」。

簡志誠表示，中華電信評估七、八成用戶每月24GB用量是夠用的，低價吃到飽「並非好的做法」，某種程度來說是一種電信資源的浪費，反而無法讓電信有多的能量可以透入更多的網路建設。

對比台灣與國際資費，簡志誠表示，台灣5G資費是不限速1,399元吃到飽，相較是低的，對比韓國及日本都是1,800元或者是2,000元，電信業者關鍵是積極建設網路，多元應用，合理的資費。

最後，簡志誠強調，「流量有價」，因為流量非取之不竭、用之不盡，少數人用很便宜得價格來占用資源，不然也是不公平，例如衛星頻寬不多，也是流量有價，要達到產業發展及客戶需求等平衡，才能帶動產業持續發展。