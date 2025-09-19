快訊

輝達入股英特爾 挑戰台積電霸主地位

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖為輝達執行長黃仁勳。美聯社
輝達將投資50億美元入股英特爾，持股比例近5%，將聯手開發新一代的資料中心和PC產品；法人機構表示，雖然二家公司合作仍需磨合，但輝達是拿真金白銀投資英特爾，未來不免會有部份訂單會在英特爾下單，有可能會是低階或繪圖卡產品等，挑戰台積電（2330）晶圓代工的主導地位，加速美國半導體供應鏈在地化。

分析師指出，由於台積電的高階製程能力遠優於同業，因此維持買進投資建議。此外，輝達和英特爾進行合作，將有助於提升PC及server產品效能，台灣相關ODM廠有望受惠，緯創、長期與英特爾合作的欣興，都有望受惠。

英特爾 台積電

