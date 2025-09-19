迎海軍、海巡訂單潮　龍德造船：未來10年供不應求

角逐無人艇商機，龍德造船董事長黃守真表示，自製「黑潮」提供客製化，技術已就緒，且為100%非紅供應鏈，看好海軍、海巡署訂單潮，未來10年造船市場都是「需求大於供給」；台船自研無人船，一條產線估可年產40艘。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展明天至20日將在台北南港展覽館登場，逾400家廠商參展，規模為歷年來最大，台廠也聚焦無人艇以及海巡、海軍訂單潮商機。

行政院會先前通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，海巡署將建造40艘海巡艦艇，包括2000噸級海巡艦12艘、300噸級14艘、100噸級14艘。

海軍也釋出潛艦救難艦，包括玉山艦LPD、磐石艦AOE、大武救難艦後續艦，以及購置1320艘無人艇，估計新台幣180億元預算，還有6000噸大型的巡航艦等。

針對龍德造船如何布局無人艇，董事長黃守真受訪表示，除了已和中科院合作3艘「快奇」無人艇科研案，龍德造船自研的「黑潮」無人艇，亦具備依需求客製化的系統整合與設計能力。

他接著說，龍德造船打造「黑潮」象徵已備妥無人艇技術，且已做到100%非紅供應鏈，可依訂單與客戶需求打造，認為國內客戶較有商機，新產品爭取國外客戶尚需時間。

他表示，若國防部釋出無人艇標案，龍德造船一定會去標，但時間點未定，而台灣和國際在無人艇能量差距只在於需求、訂單帶來的經驗累積，其實台灣技術已就緒。

他也指出，未來10年造船市場都呈現「需求大於供給」的狀態，特別在海軍、海巡署與各機關等整體造船市場需求相當看好。

目前龍德造船在手訂單，包括維修約有新台幣上百億元，訂單量能見度達兩年，擴產工程第6新廠北棟，預計年底完工，可做大型與各尺寸船，最大長度可達125公尺，屆時產能可望翻倍，但業務是否跟上未定。

他接著說，明年為龍德造船的交船高峰，共11艘，包括布雷艦6艘、塔江艦5艘，預計明年交完，坦言「壓力也大」，今年依工程進度認列，若一切順利，明年因交船高峰，營收會比今年成長。

此外，台船自主研發奮進魔鬼魚無人船，台船表示，無人船零組件小至IC晶片、大至舷外機皆為去紅供應鏈，且本土廠商供應率也極高。

台船表示，若開始執行軍方的合約，一條產線將能以每7至10天的速度生產1艘無人船，一條產線年產量將達40艘，且產線不需要設在船塢內，甚至可在台船基隆廠或是協力廠商廠房內進行。

未來經營方向，台船表示，目標希望每年營業額達300億元到350億元，生產規劃上會有一條主線，用於生產IDS（國造潛艦）後續艦，共7艘至2038年，第2條生產線是商船，每年建造4.5到5艘大型貨櫃輪或散裝貨輪，第3條產線，包含高雄、基隆廠，則是為供應海軍、海巡署船舶，未來會擇優承攬。