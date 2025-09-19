輝達入股英特爾 外資：對台積影響有限

針對外電報導輝達投資英特爾50億美元，雙方將展開包括客製化晶片在內的多方面合作，外資分析師認為，對台積電（2330）短期來說並無影響，長期有影響，但有限；對日月光投控等台灣封測廠，不排除未來有部分訂單減少疑慮。

分析師說，這次雙方合作重點，除了輝達投入資金，讓英特爾再獲50億美元的及時雨外，更重要的是技術合作，對輝達、英特爾、台積電、日月光投控或其他競爭對手，均將產生不同程度影響。

對於輝達來說，達到降低對台積電依賴目的，還可透過英特爾在x86生態系布局；對英特爾而言，除獲得輝達這位重要客戶外，可藉機將市場擴張到資料中心新領域，更重要的是，在輝達背書下，等同取得技術保證。