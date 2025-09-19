聽新聞
輝達入股英特爾 未釋代工單 業界解讀有助贏得川普政府好感

經濟日報／ 編譯陳苓、記者鐘惠玲／綜合報導
英特爾執行長陳立武(左)與輝達執行長黃仁勳合照。圖取自陳立武X平台帳號
輝達宣布入股英特爾，強強聯手。產業界人士解讀，此舉有助輝達贏得川普政府的好感，換取鬆綁AI晶片銷往中國大陸的限制。對英特爾來說，有資金挹注很好，但輝達並未鬆口釋出代工訂單，英特爾代工部門要有「指標性客戶」和含金量高的訂單，仍考驗英特爾先進製程的努力。

Hargreaves Lansdown的資深股票分析師布里茲曼（Matt Britzman）說，對輝達而言，入股的財務影響甚小，但政治好處龐大，此舉符合美國政策，也許有助放寬先進晶片銷陸的限制。Telemetry避險基金創辦人桑頓（Thomas Thornton）更說，確信輝達Blackwell晶片能取得輸陸許可。

彭博前專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）預測，超微將跟進入股英特爾，蘋果也許正在考慮。對IC設計業者來說，此舉不是為了投資，而是要保護資金。輝達和超微出口晶片到中國大陸，會被美國政府抽成15%。倘若能讓川普政府放棄抽成，拿出50億美元或許是更有成本效益的做法，蘋果可能看法相同。

至於雙方合作對台積電（2330）的影響，Vital Knowledge公司指出，輝達未承諾對英特爾晶圓代工部門單獨下單，至少目前如此，此點極為重要，合作案不該視為台積利空。

英特爾執行長陳立武在社群媒體上秀出與輝達執行長黃仁勳的合照，展示合作決心，產品方面，雙方共同開發客製化資料中心與PC產品，包括英特爾為輝達打造資料中心所需客製化x86 CPU，在個人運算方面，英特爾將推出整合輝達RTX GPU晶片的x86系統單晶片。不過這項合作實際能否在CPU或晶圓代工部分搶到英特爾競爭對手的訂單或市占率，還得看英特爾的技術進程與製造量產能力，能不能走出當前艱難處境。

雙方結盟對於輝達的對手未必是好事。德森資本管理公司創辦人安德森說，對超微而言，兩大廠結盟，將讓超微在資料中心和客戶市場面對競爭壓力。

