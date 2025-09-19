折疊機傳在台試產 蘋鏈樂

根據路透引述《日經新聞》昨（18）日報導，蘋果公司與供應商討論，可能在台灣試產iPhone折疊機，目標在印度量產並於2026年推出。外界推測，蘋果折疊機在台灣開發試產，iPhone主力供應商鴻海（2317），軸承供應商新日興，將受惠最大。

針對外界傳聞，鴻海與新日興昨天沒有評論。

報導指出，蘋果計劃在2026年推出新一代iPhone，目標產量約9,500萬支，較今年增加逾10%，新推出折疊機款可能是實現這一目標的關鍵。

日媒報導引述消息人士表示，蘋果與供應商洽談，利用供應商在台灣的工程資源與產業生態系，在本地建立一條小型試產線，優化生產折疊式iPhone的設備測試、參數調整以及製造流程步驟。以利未來在印度複製流程、實現量產。供應商已選定台灣北部某地的一塊土地，作為試驗生產線。

兩位知情人士表示，該計畫尚未最終確定，仍可能變動。主要是台灣面臨土地與勞動力有限等挑戰，即便只是實驗線，仍需約一千名操作人員。

外界推測，鴻海總部在台灣，是目前印度最大的iPhone製造商，也是蘋果高階手機組裝業者，iPhone折疊機在台灣試產，可以利用主力供應商鴻海的資源，並快速放大到鴻海印度廠量產。

蘋果折疊機關鍵零組件包括軸承，新日興與兆利原本就是蘋果筆電軸承供應商，最有機會切入供應鏈；新日興據傳已與蘋果合作開發許久，最有機會搶入首波折疊iPhone供應鏈。業界人士指出，蘋果折疊機已開發超過五年，預計今年底前試產。

業界人士進一步表示，蘋果對產品要求近乎完美，開發時間持續拉長，不少設計也是說改就改，因此，很多供應鏈都吃不消而離開，能留下的業者大多是抗壓性十足，保持開發彈性，終有望撐到產品上市。