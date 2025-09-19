聽新聞
台積2奈米傳蘋果包過半產能 將讓對手用不到最先進技術

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
外電報導，傳出蘋果包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界推測，蘋果在蘋果矽（Apple silicon）計畫提早和晶圓廠預訂最先進產能，將讓對手用不到最先進製程技術，成為贏的策略之一，持續為台積電最先進產能最大用戶。

台積電2025年下半年開始量產2奈米，明年將進一步放量。MacRumors報導，蘋果訂單已確保包下台積電 2026 年2奈米製程至少一半產能。

目前台積電最大客戶仍是蘋果。依據台積電年報，2024年最大客戶貢獻6243億元營收，創下新高，年增14.2%，占總營收比重22%。 法人推估，該台積電最大客戶為蘋果。而在蘋果自研晶片計畫中，台積電是促成計畫成功的基礎，因台積電先進製程讓蘋果晶片效能更佳。

除了包下代工產能外，業界傳出，蘋果有多款產品晶片可能採台積電最新封裝技術「晶圓級多晶片模組」（Wafer-Level Multi-Chip Module，WMCM），可望應用在MacBook Pro的M6晶片，以及2026年更新的頭盔Vision Pro以及入門款的新iPhone 機種。

蘋果近十年都是台積電最先進製程的首批最大客戶。蘋果平台架構副總裁Tim Millet主管曾分享Apple Silicon自研晶片成功秘密，關鍵在對手無法直接先用第二代3奈米等最新技術，蘋果從中獲益匪淺，最新技術替產品和客戶帶來了好處。

台積電目前2奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，業界已傳出，台積寶山2奈米首批產能早早由蘋果全數包下，高雄2奈米產能規畫支援非蘋客戶群，等於寶山廠產能支援蘋果旗艦應用，非蘋應用首批產能將在高雄廠區生產，英特爾也爭取2奈米於今年內投片。

台積電未來擴充產能規劃上，竹科寶山可擴充四期，高雄廠區面積則可達五期以上，外傳南科廠區也可動態升級產線導入2奈米乃至A16等製程，因應客戶群強勁的需求。

台積電先前法說會上指出，2奈米將如期在2025年下半年進入量產，前兩年的產品設計定案數量，將高於3奈米和5奈米的同期表現，其量產曲線與3奈米相似，也將推出N2P製程技術作為2奈米家族的延伸，應用在智慧型手機和 HPC，預計2026年下半年量產。


