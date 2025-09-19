輝達投資英特爾 牽動台積 黃仁勳：一起擴大AI生態系

輝達向陷入困境的英特爾伸出援手，將投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特爾晶圓代工訂單。

英特爾股價在18日美股早盤暴衝24%，輝達漲1.7%。台積電ADR開低走高，早盤漲1%，超微（AMD）跌4%。

輝達入股英特爾

市場傳出，輝達此舉是受到美國政府施壓所致，但美國國家經濟委員會主任哈塞特18日澄清並無此事。

路透報導指出，輝達入股英特爾，是台積電的潛在風險。目前台積電（2330）代工生產輝達的旗艦處理器，但相關訂單或許有朝一日會下給英特爾。另外，超微與英特爾是資料中心晶片的競爭對手，如今英特爾有輝達相挺，超微可能蒙受損失。

值得關注的是，輝達和英特爾的合作，未涵蓋英特爾的晶圓代工業務。多數分析師相信，英特爾晶圓代工部門要存活，終須贏得大客戶訂單，如輝達、蘋果、高通、博通等。

輝達表示，將以每股23.28美元購入英特爾普通股，較英特爾17日收盤價低了6.5%，但仍高於美國政府的入股價。美方8月以每股20.47美元，取得英特爾10%股權。這次交易將讓輝達成為成英特爾的大股東，可能持有4%以上股權。

依據18日宣布方案，英特爾打算量身打造資料中心的中央處理器（CPU），整合進輝達的人工智慧（AI）基礎設施平台。與此同時，輝達將用專屬技術讓英特爾與輝達晶片，能以更快速度溝通。晶片間的高速連結是AI市場的重要差異化關鍵。目前只有輝達自家AI伺服器晶片，使用這類高速連接技術，但新合作案讓英特爾也能沾光，有機會從輝達伺服器獲利。而輝達和英特爾共同研發的新晶片，可能會是超微、博通的一大挑戰。超微正在研發自的家AI伺服器；另外，博通的晶片連接技術，則用於協助Google等發展AI晶片。在個人電腦方面，輝達也將提供客製化的圖形處理器（GPU），用於英特爾的PC CPU，打造出x86 RTX SOCs，新品也將有高速連結，可望讓英特爾在CPU市場取得優勢。輝達和英特爾說，將生產好幾代的新產品。

輝達執行長黃仁勳表示：「此次歷史性的合作，將輝達的AI和加速運算堆疊，與英特爾的CPU、龐大的x86生態系統緊密結合，實現了兩大世界級平台的融合。我們將一起擴大生態系，為下個世代的運算奠定基礎。」英特爾執行長陳立武則說，英特爾和輝達相輔相成，有助業界新的突破，「我們感謝黃仁勳和輝達團隊用投資表達信任，期待未來繼續為客戶創新，拓展業務。」