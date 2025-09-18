Meta智慧眼鏡亮相 玉晶光、怡利電、英濟進補

經濟日報／ 記者陳昱翔劉芳妙／台北報導

Meta首款帶螢幕的AI眼鏡昨（18）日正式亮相，帶動台灣AI眼鏡供應鏈業績。包括英濟（3294）、怡利電等業者，均因有能力供應AI眼鏡顯示螢幕相關零組件，有望成為市場新寵兒。光學廠方面，玉晶光是Meta AI眼鏡重要夥伴，成為首波受惠廠商。

業界指出，AI眼鏡新品要完備即時顯示資訊等新功能，光學零組件與HUD是最關鍵的元件，隨著功能再進化，將引爆供應鏈新一波大商機。

英濟近年積極耕耘AI眼鏡市場，機光電整合的產品已出貨給客戶，旗下轉投資事業英錡科技擁有微型投影機技術，市場看好在AI眼鏡領域有很大的發揮空間。英錡科技也在AR領域推出多款微型投影顯示產品，包括採用LCoS（液晶覆矽）技術的光學引擎以及LBS（雷射光束掃描）技術的投影模組，可對應不同應用的需求。

怡利電是國內少數致力HUD產品的業者，積極將HUD產品切入到不同領域，AI眼鏡預料有機會成為怡利電成長最快速的新業務之一。

玉晶光總經理郭英理先前透露，玉晶光以美系客戶為主，與陸系客戶合作。陸續切入Meta、索尼及蘋果等品牌供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。揚明光也積極布局AI眼鏡，同步受惠。

AI 怡利電 玉晶光

延伸閱讀

大立光、玉晶光 認購亮

Meta智慧眼鏡供應鏈 難與中國製造商脫鉤

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

全民權證／玉晶光 選價外15%

相關新聞

輝達投資英特爾 牽動台積 黃仁勳：一起擴大AI生態系

輝達向陷入困境的英特爾伸出援手，將投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特...

蘋果摺疊手機 傳台灣測試、印度量產

日經亞洲十八日引述消息人士報導，蘋果公司已與供應商討論，考慮在台灣建立摺疊式iPhone測試生產線，目標是在印度進行量產...

輝達入股英特爾 外資：對台積影響有限

針對外電報導輝達投資英特爾50億美元，雙方將展開包括客製化晶片在內的多方面合作，外資分析師認為，對台積電短期來說並無影響...

台積2奈米傳蘋果包過半產能 將讓對手用不到最先進技術

外電報導，傳出蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能，業界推測，蘋果在蘋果矽（Apple silicon）計畫提早和晶圓...

鴻海子公司工業富聯股價飆 市值衝高

鴻海集團旗下工業富聯股價再創歷史新高，累計今年漲幅超過200%，總市值高達人民幣1.27兆元（約新台幣5.4兆元），穩居...

鴻海增資墨國子公司 擴AI伺服器產能

鴻海昨（18）日代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。