Meta智慧眼鏡亮相 玉晶光、怡利電、英濟進補

Meta首款帶螢幕的AI眼鏡昨（18）日正式亮相，帶動台灣AI眼鏡供應鏈業績。包括英濟（3294）、怡利電等業者，均因有能力供應AI眼鏡顯示螢幕相關零組件，有望成為市場新寵兒。光學廠方面，玉晶光是Meta AI眼鏡重要夥伴，成為首波受惠廠商。

業界指出，AI眼鏡新品要完備即時顯示資訊等新功能，光學零組件與HUD是最關鍵的元件，隨著功能再進化，將引爆供應鏈新一波大商機。

英濟近年積極耕耘AI眼鏡市場，機光電整合的產品已出貨給客戶，旗下轉投資事業英錡科技擁有微型投影機技術，市場看好在AI眼鏡領域有很大的發揮空間。英錡科技也在AR領域推出多款微型投影顯示產品，包括採用LCoS（液晶覆矽）技術的光學引擎以及LBS（雷射光束掃描）技術的投影模組，可對應不同應用的需求。

怡利電是國內少數致力HUD產品的業者，積極將HUD產品切入到不同領域，AI眼鏡預料有機會成為怡利電成長最快速的新業務之一。

玉晶光總經理郭英理先前透露，玉晶光以美系客戶為主，與陸系客戶合作。陸續切入Meta、索尼及蘋果等品牌供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。揚明光也積極布局AI眼鏡，同步受惠。