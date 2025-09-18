Meta智慧眼鏡大進擊 首款內建顯示螢幕、支援即時翻譯字幕
臉書母公司Meta於17日的Connect年度開發者大會中發表三款智慧眼鏡，首款內建顯示螢幕的Meta雷朋顯示智慧眼鏡（Meta Ray-Ban Display）亮相，售價799美元（約新台幣24,045元）。
Meta執行長祖克柏宣布，新品9月30日開賣，成為Meta打造自家消費科技生態系的重要一步，期望能催生「超級智慧」。
隨著Meta、蘋果等業者不斷推出功能更好的AI眼鏡，帶旺台廠需求。AI眼鏡最大光學供應商為玉晶光（3406），玉晶光總經理郭英理先前透露，玉晶光目前以美系客戶為主，AI眼鏡需求出乎預期的好，預料AI眼鏡後續也有更多邊緣AI應用功能輔助，有助於銷售量進一步放大。怡利電是國內少數致力HUD產品的業者，AI眼鏡發展如火如荼，預料有機會成為怡利電成長最快速的新業務之一。
Meta雷朋顯示智慧眼鏡導入新的控制系統。除了能像前幾代產品一樣透過鏡框觸控滑動外，並搭配「Neural Band」手環以手勢操控。重點為眼鏡右側鏡片嵌入小型顯示器，支援人工智慧（AI）查詢與應用操作，加入即時字幕功能，可立即顯示包括翻譯在內的談話內容，類似電視字幕。視訊通話讓佩戴者邊看對方影像，邊分享自己的第一視角；並能透過語音回覆簡訊或傳送錄音。
這款眼鏡上市時將支援Messenger、WhatsApp，以及Spotify提供的音樂應用程式（App），Instagram初期僅支援私訊，稍後將加入Reels的短片播放。
Meta也發表第二代雷朋Meta眼鏡，要價379美元，電池續航力倍增，即日起上市；還有搶攻運動市場的Oakley Metas Vanguard眼鏡，售價499美元，10月21日上市。
分析師預期，Meta雷朋顯示智慧眼鏡銷售不會太強，目標是朝2027年推出Orion擴增實境（AR）眼鏡邁進。Orion可透過無線運算裝置，將3D視覺效果疊加於使用者真實看到的現實世界，但因製造成本過高尚未上市。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言