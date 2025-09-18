Meta智慧眼鏡大進擊 首款內建顯示螢幕、支援即時翻譯字幕

臉書母公司Meta於17日的Connect年度開發者大會中發表三款智慧眼鏡，首款內建顯示螢幕的Meta雷朋顯示智慧眼鏡（Meta Ray-Ban Display）亮相，售價799美元（約新台幣24,045元）。

Meta執行長祖克柏宣布，新品9月30日開賣，成為Meta打造自家消費科技生態系的重要一步，期望能催生「超級智慧」。

隨著Meta、蘋果等業者不斷推出功能更好的AI眼鏡，帶旺台廠需求。AI眼鏡最大光學供應商為玉晶光（3406），玉晶光總經理郭英理先前透露，玉晶光目前以美系客戶為主，AI眼鏡需求出乎預期的好，預料AI眼鏡後續也有更多邊緣AI應用功能輔助，有助於銷售量進一步放大。怡利電是國內少數致力HUD產品的業者，AI眼鏡發展如火如荼，預料有機會成為怡利電成長最快速的新業務之一。

Meta雷朋顯示智慧眼鏡導入新的控制系統。除了能像前幾代產品一樣透過鏡框觸控滑動外，並搭配「Neural Band」手環以手勢操控。重點為眼鏡右側鏡片嵌入小型顯示器，支援人工智慧（AI）查詢與應用操作，加入即時字幕功能，可立即顯示包括翻譯在內的談話內容，類似電視字幕。視訊通話讓佩戴者邊看對方影像，邊分享自己的第一視角；並能透過語音回覆簡訊或傳送錄音。

這款眼鏡上市時將支援Messenger、WhatsApp，以及Spotify提供的音樂應用程式（App），Instagram初期僅支援私訊，稍後將加入Reels的短片播放。

Meta也發表第二代雷朋Meta眼鏡，要價379美元，電池續航力倍增，即日起上市；還有搶攻運動市場的Oakley Metas Vanguard眼鏡，售價499美元，10月21日上市。

分析師預期，Meta雷朋顯示智慧眼鏡銷售不會太強，目標是朝2027年推出Orion擴增實境（AR）眼鏡邁進。Orion可透過無線運算裝置，將3D視覺效果疊加於使用者真實看到的現實世界，但因製造成本過高尚未上市。