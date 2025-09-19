市場盛傳是台積先進製程預定地 南科沙崙園區審查過頭關
國發會昨（18）日召開委員會議，審查通過南科沙崙生態科學園區（又稱南科四期），等於過頭關，後續將報行政院核准。市場先前盛傳，南科四期是台積電（2330）先進製程預定地，進度備受關注。
根據國科會所提評估，計畫完成後，台南沙崙地區將新增531公頃科學園區，年產值可望達到2兆2,437億元，創造約3.5萬個就業機會，並協助台灣維持半導體產業競爭力。
國發會昨日召開第133次委員會議，這也是國發會主委葉俊顯上任以來首次主持。會中審議通過由國科會陳報的「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」（草案），全案將陳報行政院，並建請核准。
這項計畫總經費約1,227億元，由科學園區管理局作業基金分年編列預算支應，預計2027年底前完成非都市土地開發許可及環境影響評估審查，隨後進行土地取得及園區公共工程施工，並同步進行廠商建廠。
葉俊顯指出，因應人工智慧（AI）及高效能運算等技術快速發展需求，為維持台灣半導體產業競爭力，加速建構大南方產業生態系，並落實「均衡台灣」目標。園區以生態科學園區理念開發，強調產業與生態共榮，未來可成為國內外科學園區開發新典範。
國發會表示，「大南方新矽谷」以台南沙崙為核心，隨著周邊重大建設投入與開發，將吸引就業及居住人口，並配合完善生活機能，提升區域發展的多元服務。同時結合沙崙智慧綠能科學城研發場域與新興技術，透過產業群聚效應及研發創新，帶動相關產業全方位技術提升，強化上、下游產業國際競爭力，確保我國半導體產業持續領先全球。
因應廠商布局下世代技術發展，政府持續盤點產業所需用地。在美國對等關稅壓力下，台積電一方面加碼美國投資千億美元，另方面台積電董事長魏哲家已公開宣示在台灣要蓋11個生產線，他還請賴總統幫忙多找土地。
業界盛傳，南科四期就是因應產業先進製程需求，除此之外，未來還要繼續開發科學園區用地。國科會調查潛在廠商需求後，亟需協助布局下世代技術發展所需用地，評估2050年前科學園區需再增加2,000公頃面積，包括產業用地、以及公用及服務設施，如環保、道路、防汛等必要之使用。
