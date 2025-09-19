鴻海子公司工業富聯股價飆 市值衝高
鴻海（2317）集團旗下工業富聯股價再創歷史新高，累計今年漲幅超過200%，總市值高達人民幣1.27兆元（約新台幣5.4兆元），穩居A股的科技股市值王。
工業富聯昨（18）日大漲5.3%收人民幣64.36元，寫歷史新高，外界預估工業富聯在大客戶輝達及甲骨文的訂單挹注下，營收及獲利將持續大幅成長。
華泰證券研究報告指出，市場開始重新審視這家傳統代工巨頭在AI產業鏈增長潛力，工業富聯已成為美商甲骨文（Oracle）AI伺服器的核心供應商，並上調目標價20.6%到人民幣76元，維持對工業富聯的買入評級。
除甲骨文公司外，工業富聯還是AI晶片龍頭輝達的核心供應商，工業富聯今年第2季整體伺服器營收增長超過50%，雲服務商伺服器營收增長超過150%，AI伺服器營收增長超過60%。此外，隨著蘋果公司發表iPhone 17手機，包括工業富聯在內的蘋果供應鏈企業股價也在走高。
上半年工業富聯營收達人民幣3,607億元，年增35.58％，主因AI伺服器市場持續增長，公司在主要客戶的占有率不斷提升；淨利人民幣121億元，年增38.61%。
財報顯示，上半年800G高速交換機營收較2024全年增長近三倍。隨AI訓練與推理模型對算力與網路頻寬的需求不斷提升，高速交換機的需求持續增長，該公司預期800G產品會是2025-2026年的出貨主力，有望成為交換機業務的核心增長引擎。
工業富聯與多家客戶協同開發下一代技術共封裝光學 （CPO）新一代ASIC及1.6T交換機也在推進當中。
