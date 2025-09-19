鴻海子公司工業富聯股價飆 市值衝高

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
工業富聯。工業富聯／提供
工業富聯。工業富聯／提供

鴻海（2317）集團旗下工業富聯股價再創歷史新高，累計今年漲幅超過200%，總市值高達人民幣1.27兆元（約新台幣5.4兆元），穩居A股的科技股市值王。

工業富聯昨（18）日大漲5.3%收人民幣64.36元，寫歷史新高，外界預估工業富聯在大客戶輝達及甲骨文的訂單挹注下，營收及獲利將持續大幅成長。

華泰證券研究報告指出，市場開始重新審視這家傳統代工巨頭在AI產業鏈增長潛力，工業富聯已成為美商甲骨文（Oracle）AI伺服器的核心供應商，並上調目標價20.6%到人民幣76元，維持對工業富聯的買入評級。

除甲骨文公司外，工業富聯還是AI晶片龍頭輝達的核心供應商，工業富聯今年第2季整體伺服器營收增長超過50%，雲服務商伺服器營收增長超過150%，AI伺服器營收增長超過60%。此外，隨著蘋果公司發表iPhone 17手機，包括工業富聯在內的蘋果供應鏈企業股價也在走高。

上半年工業富聯營收達人民幣3,607億元，年增35.58％，主因AI伺服器市場持續增長，公司在主要客戶的占有率不斷提升；淨利人民幣121億元，年增38.61%。

財報顯示，上半年800G高速交換機營收較2024全年增長近三倍。隨AI訓練與推理模型對算力與網路頻寬的需求不斷提升，高速交換機的需求持續增長，該公司預期800G產品會是2025-2026年的出貨主力，有望成為交換機業務的核心增長引擎。

工業富聯與多家客戶協同開發下一代技術共封裝光學 （CPO）新一代ASIC及1.6T交換機也在推進當中。

AI 營收 工業富聯

延伸閱讀

輝達投資英特爾固然好 給訂單才是天降甘霖

輝達入股英特爾對台積電的影響 法人這樣看

北京下令禁買輝達晶片？黃仁勳稱「耐心以對」 陸外交部回應了

戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

相關新聞

輝達投資英特爾 牽動台積 黃仁勳：一起擴大AI生態系

輝達向陷入困境的英特爾伸出援手，將投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特...

蘋果摺疊手機 傳台灣測試、印度量產

日經亞洲十八日引述消息人士報導，蘋果公司已與供應商討論，考慮在台灣建立摺疊式iPhone測試生產線，目標是在印度進行量產...

輝達入股英特爾 外資：對台積影響有限

針對外電報導輝達投資英特爾50億美元，雙方將展開包括客製化晶片在內的多方面合作，外資分析師認為，對台積電短期來說並無影響...

台積2奈米傳蘋果包過半產能 將讓對手用不到最先進技術

外電報導，傳出蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能，業界推測，蘋果在蘋果矽（Apple silicon）計畫提早和晶圓...

鴻海子公司工業富聯股價飆 市值衝高

鴻海集團旗下工業富聯股價再創歷史新高，累計今年漲幅超過200%，總市值高達人民幣1.27兆元（約新台幣5.4兆元），穩居...

鴻海增資墨國子公司 擴AI伺服器產能

鴻海昨（18）日代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。