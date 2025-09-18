快訊

輝達投資英特爾固然好 給訂單才是天降甘霖

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
繼美國政府與軟銀集團都注資英特爾之後,最新消息是AI晶片霸主輝達(NVIDIA)也將成為其最新股東。路透
繼美國政府與軟銀集團都注資英特爾之後，最新消息是AI晶片霸主輝達（NVIDIA）也將成為其最新股東。路透

繼美國政府與軟銀集團都注資英特爾之後，最新消息是AI晶片霸主輝達（NVIDIA）也將成為其最新股東。對於英特爾來說，獲得資金支持當然是好處，但帶來外部晶圓代工訂單才是好上加好，不過能否支撐其代工業務發揚光大，還是要看該公司的後續努力。

以英特爾目前的財務表現來說，第2季小虧，預期第3季可損益平衡。但是其晶圓代工業務還在燒錢，同時該公司若要繼續投入開發更先進的14A製程技術也需要錢，這時多一些股東資金支持來增加底氣自然是好事。

但身為美國半導體指標企業，目前英特爾需要的可能不只是錢。各位有力的新股東如果在財務投資之外，持續為其帶來更多外部代工訂單，才是真正的天降甘霖。

英特爾執行長陳立武已迅速在社群媒體上秀出與輝達執行長黃仁勳的合照，展現合作的決心。雙方將共同開發多代的客製化資料中心與PC產品，在資料中心方面，英特爾將為輝達打造客製化x86 CPU，而在個人運算方面，英特爾將打造並推出整合輝達RTX GPU晶片的x86系統單晶片。外界解讀，這意味著輝達將成為英特爾的夥伴，CPU龍頭與GPU龍頭將正式強強聯手。

在AI晶片市場叱吒風雲的輝達伸出溫暖援手，對此時的英特爾自然是莫大助益，而對輝達而言，結盟具有業界深厚資歷的朋友也不是壞事，畢竟CPU是英特爾長久以來擅長的領域，而在晶圓代工方面，也可以是個增加供應鏈彈性與韌性的選擇。至於這項合作未來會不會在CPU或晶圓代工領域，瓜分掉英特爾競爭對手的訂單或市占率，就要看接下來英特爾的技術進程與製造量產能力可否發揮，幫助自身走出目前艱難的處境，並同時為盟友加分。

輝達 英特爾 晶圓代工

相關新聞

輝達入股英特爾對台積電的影響 法人這樣看

針對外電報導輝達（NVIDIA）投資英特爾50億美元，雙方並將展開多方面的合作協議一事，分析師認為，對台積電（2330）...

輝達投資英特爾固然好 給訂單才是天降甘霖

繼美國政府與軟銀集團都注資英特爾之後，最新消息是AI晶片霸主輝達（NVIDIA）也將成為其最新股東。對於英特爾來說，獲得...

騰雲在泰國設立子公司 海外營收占比積極往五成邁進

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）18日參加券商舉辦法人說明會，公布在新商模、新市場、新客戶的發展，包括推出AIoT ...

天淵實業技術突破 紅外線熱影像晶片挺進國防高階感測市場

台灣唯一紅外線熱影像晶片IDM廠-天淵實業（以下簡稱天淵），今（18） 日於「2025 台北國際航太暨國防工業展」與軍用...

印度5企業參加航太展 尋求台廠合作串聯全球供應鏈

台北國際航太暨國防工業展今天登場，5家印度太空新創企業首次以規模化團隊來台參展，除尋求台灣合作廠商串聯全球供應鏈，也希望...

華晶科：獲美2廠商無人機訂單 估明年第2季起出貨

AI視覺解決方案供應商華晶科技參與航太展，高層主管表示，已接獲美系2家廠商的無人機專案訂單，其中警用無人機客戶，最快明年...

