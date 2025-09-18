騰雲在泰國設立子公司 海外營收占比積極往五成邁進

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）18日參加券商舉辦法人說明會，公布在新商模、新市場、新客戶的發展，包括推出AIoT (人工智慧物聯網）as a Service新商模，以企業級AI 全方位解決方案，協助百貨商場客戶將場域進行智慧化升級，目標客群拓展至飯店、辦公大樓、工廠等不同場域；看好泰國旺盛的觀光旅遊產業及商業發展，騰雲8月設立子公司跨入泰國市場；騰雲解決方案的應用已延伸至食品業、餐飲業、旅遊業等不同場域的新客戶。

董事長梁基文表示，東南亞市場的發展潛力大，泰國旅遊產值超過1.8兆泰銖（約新台幣1.7兆元），近期受美國對等關稅影響，泰國成為許多製造業設廠的熱門選擇，兩年前騰雲已經布局市場。設立子公司除了加速與當地代理商服務當地客戶的腳步，也掌握台商在泰國投資的商機。持續擴大解決方案生態系協助客戶營收持續成長。

執行副總張婷婷表示，從管理線上線下數據及場域運營出發，針對場域客戶的痛點提出解決方案、協助客戶做AI升級，包括協助商業不動產管理客戶以AI管理中台結合AIoT的解決方案提供更效率更舒適的場域管理，提供能源管理，解決能源價格高昂及ESG需求的痛點。

展望後市，騰雲樂觀看待2025下半年及2026年營收成長，以新商模將智慧場域擴展到新的領域；台灣市場以新解決方案服務既有利基客戶，持續耕耘大型且具跨國能力的連鎖集團，看好國內超過12萬家門市的連鎖企業市場；海外市場營收目前占集團營收比重逾43%，藉海外代理商快速擴張版圖、加大東南亞市場成長力道，加速邁向海外營收占比五成的目標。