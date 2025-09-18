輝達入股英特爾對台積電的影響 法人這樣看
針對外電報導輝達（NVIDIA）投資英特爾50億美元，雙方並將展開多方面的合作協議一事，分析師認為，對台積電（2330）短期來說並無影響，但長期恐將構成壓力；對日月光投控（3711）等台灣封測廠，則不排除未來會有部分訂單減少的疑慮。
分析師說，這次雙方合作的重點，除了資金投資讓英特爾再獲50億美元的及時雨外，更重要的是技術合作，不論對輝達、英特爾、台積電、日月光投控、或其他競爭對手等，都將產生不同程度的影響。
對於輝達來說，可達到降低對台積電依賴的程度，還可透過英特爾在x86生態系布局；對英特爾而言，除獲得輝達這位重要的客戶外，還可借機將市場擴張到資料中心這個新市場，更重要的是，在輝達背書下，等同取得技術保證。
而在市場所關心的台系供應鏈方面，特別是台積電，分析師認為，短期來看，由於輝達與英特爾的磨合需要時間，因此預期高階GPU訂單依然穩固，但不排除部分新增的CPU及SoC訂單商機，將有轉往英特爾的可能。
長期而言，雖然可能會對台積電構成一定程度的壓力，不過台積電先進製程的優勢則仍難以取代，因此預期影響與衝擊程度相對有限。但對封測廠日月光投控來說，不排除未來會有部分訂單因被英特爾內部消化而減少的疑慮。
