快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

輝達入股英特爾對台積電的影響 法人這樣看

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
入股對於輝達來說，可達到降低對台積電依賴的程度，還可透過英特爾在x86生態系布局。（路透）
入股對於輝達來說，可達到降低對台積電依賴的程度，還可透過英特爾在x86生態系布局。（路透）

針對外電報導輝達（NVIDIA）投資英特爾50億美元，雙方並將展開多方面的合作協議一事，分析師認為，對台積電（2330）短期來說並無影響，但長期恐將構成壓力；對日月光投控（3711）等台灣封測廠，則不排除未來會有部分訂單減少的疑慮。

分析師說，這次雙方合作的重點，除了資金投資讓英特爾再獲50億美元的及時雨外，更重要的是技術合作，不論對輝達、英特爾、台積電、日月光投控、或其他競爭對手等，都將產生不同程度的影響。

對於輝達來說，可達到降低對台積電依賴的程度，還可透過英特爾在x86生態系布局；對英特爾而言，除獲得輝達這位重要的客戶外，還可借機將市場擴張到資料中心這個新市場，更重要的是，在輝達背書下，等同取得技術保證。

而在市場所關心的台系供應鏈方面，特別是台積電，分析師認為，短期來看，由於輝達與英特爾的磨合需要時間，因此預期高階GPU訂單依然穩固，但不排除部分新增的CPU及SoC訂單商機，將有轉往英特爾的可能。

長期而言，雖然可能會對台積電構成一定程度的壓力，不過台積電先進製程的優勢則仍難以取代，因此預期影響與衝擊程度相對有限。但對封測廠日月光投控來說，不排除未來會有部分訂單因被英特爾內部消化而減少的疑慮。

輝達 台積電 英特爾

延伸閱讀

輝達投資英特爾添變數？台指期夜盤衝高後急殺、高低差218點

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

美拚半導體國安！ 川普學台積電模式救英特爾 外媒指有2隱憂

經濟日報社論／半導體競爭 不再是一個人的武林

相關新聞

騰雲在泰國設立子公司 海外營收占比積極往五成邁進

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）18日參加券商舉辦法人說明會，公布在新商模、新市場、新客戶的發展，包括推出AIoT ...

輝達入股英特爾對台積電的影響 法人這樣看

針對外電報導輝達（NVIDIA）投資英特爾50億美元，雙方並將展開多方面的合作協議一事，分析師認為，對台積電（2330）...

天淵實業技術突破 紅外線熱影像晶片挺進國防高階感測市場

台灣唯一紅外線熱影像晶片IDM廠-天淵實業（以下簡稱天淵），今（18） 日於「2025 台北國際航太暨國防工業展」與軍用...

印度5企業參加航太展 尋求台廠合作串聯全球供應鏈

台北國際航太暨國防工業展今天登場，5家印度太空新創企業首次以規模化團隊來台參展，除尋求台灣合作廠商串聯全球供應鏈，也希望...

華晶科：獲美2廠商無人機訂單 估明年第2季起出貨

AI視覺解決方案供應商華晶科技參與航太展，高層主管表示，已接獲美系2家廠商的無人機專案訂單，其中警用無人機客戶，最快明年...

英業達捷克新廠開幕 陳立國：持續助台商深耕與拓歐

在捷克深耕近20年的台灣科技大廠英業達擴廠投資，駐捷克代表陳立國昨天應邀出席英業達在捷克第二大城布爾諾（Brno）的新廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。