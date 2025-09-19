鴻海增資墨國子公司 擴AI伺服器產能
鴻海（2317）昨（18）日代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額是8,400萬美元（約新台幣25.32億元），增資目的是長期投資。外界推測，鴻海又一次增資墨西哥子公司，應為擴增人工智慧（AI）伺服器產能。
工業富聯（FII）是鴻海旗下負責AI伺服器製造業務的子公司，隨著FII不斷擴張墨西哥產能，顯示該公司在AI伺服器的出貨量與營收，可望同步上揚。
鴻海在8月下旬也代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額1.68億美元（約新台幣51.25億元）。
