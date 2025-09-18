印度5企業參加航太展 尋求台廠合作串聯全球供應鏈

台北國際航太暨國防工業展今天登場，5家印度太空新創企業首次以規模化團隊來台參展，除尋求台灣合作廠商串聯全球供應鏈，也希望透過現有太空技術，協助台灣在太空、災防與國安等領域的發展。

工研院近年透過經濟部中企署「國際太空新創來台培訓計畫」，扮演台灣產業的太空國際鏈結推手角色。工研院指出，此次航太展是印度太空企業首次以規模化團隊參展，共有5家業者參與，凸顯印度對太空新創國際合作的高度重視。

Insight360.ai共同創辦人兼執行長普拉卡希（R OmPrakash）表示，公司專攻國防與太空科技領域，能透提供武裝部隊所需的地理空間情報，例如以衛星監測敵軍動態，並透過人工智慧（AI）系統分析敵軍可能動態和敵軍模式；除向客戶提供情資外，也能透過AI進行兵棋推演，目前產品已有實際運用案例，希望未來能應用在台灣的災防和國安領域。

針對衛星情資來源，普拉卡希強調，Insight360.ai主要的合作衛星公司來自歐美及印度等國，沒有中國衛星或中國合作夥伴，若進入台灣市場也會遵循同樣原則。

Kepler Aerospace執行長辛赫（Navneet Singh）指出，公司聚焦於太空監測領域並致力打造「蜂群式衛星系統」，使系統能具備類似集體意識的能力，可提供監控非法捕魚、盜採以及不明入侵的機艦，希望能與台灣相關機關合作，強化台灣在國安領域上的應對，盼能與台灣共同建立衛星資料接收站，提供即時資料下傳服務。

提供衛星端的AI資料即時處理解決方案的SkyServe執行長（CEO）Vinay S.向中央社記者表示，台灣以優秀的半導體與硬體製造聞名，而印度的優勢在軟體與建構先進的AI人工智慧解決方案，盼透過印台的軟硬體結合，創造更大的市場與帶來機會。

Agnikul Cosmos專注研發專屬、可完全客製化且具可攜性的發射載具，營運執行主管比拉依（SLPPillai）受訪時指出，Agnikul Cosmos集運載火箭設計、製造及發射為一體，專為小型衛星設計，可將30至300公斤的酬載送入低地球軌道（LEO），希望可協助台灣建置低軌衛星系統，若在緊急情況下，可以每兩週製作並發射1枚運載火箭升空。

TakeMe2Space合夥人Anurag Velury表示，台灣具有優良的半導體和精密製造技術，來台是希望尋找供應鏈合作夥伴，也尋求和國家太空中心（TASA）與台灣學術機構合作的機會。