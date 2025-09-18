華晶科：獲美2廠商無人機訂單 估明年第2季起出貨

AI視覺解決方案供應商華晶科技參與航太展，高層主管表示，已接獲美系2家廠商的無人機專案訂單，其中警用無人機客戶，最快明年第2季起開始出貨。

2025年台北航太與國防工業展今天起登場，華晶科參展，展出結合視覺平台、晶片、鏡頭與演算法，分別與高通、輝達合作的全套無人機視覺處理解決方案。

華晶科指出，現場展出3D避障模組，採用自家開發的AL6100視覺晶片，及無人機熱成像偵察應用鏡頭，結合華晶科研發的AI Super Resolution演算法，提升影像的解析度，可以大幅增加無人機的偵測距離及精準度。

華晶科AI事業處總經理林捷昇表示，已接獲美系2家廠商的無人機專案，其中警用專案最快明年第2季出貨。

華晶科說明，一般IR鏡頭透過熱感應成像，主要應用在無人機夜間偵測，造價昂貴，透過華晶科技研發的演算法，將能大幅降低無人機在鏡頭方面的硬體需求，進而壓低整體造價。

華晶科表示，透過自家研發的影像處理晶片AL8100，可在無人機的末端鏡頭上，直接進行影像處理，不需要再將影像傳送回擔任「無人機大腦」的中央處理平台做運算，大幅減輕無人機中央處理平台的算力需求。

同時，華晶科技也是高通的合作夥伴，在無人機的大腦方面，現場展出搭配高通QRB5165處理器、打造專為無人機與機器人應用的SOM（系統級模組）視覺平台。

華晶科技董事長夏汝文表示，不斷深化AI視覺技術，從無人機的眼睛到頭腦，華晶科技提出的解決方案，能讓無人機擁有更精確有效、符合效益的視覺處理系統。

華晶科技今年取得AS9100航空航太與國防產業品質管理系統認證，加上近30年的軟硬體設計實力，瞄準全球市場。