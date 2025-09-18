鴻海增資墨西哥子公司8,400萬美元 外界推測擴增AI伺服器產能

鴻海（2317）18日表示，代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額是8,400萬美元（約新台幣25.32億元），增資目的是長期投資。外界推測，鴻海又一次增資墨西哥子公司，規劃擴增人工智慧（AI）伺服器產能。

工業富聯（FII）是鴻海旗下負責AI伺服器製造業務的子公司，隨著FII不斷擴張墨西哥產能，顯示該公司在AI伺服器的出貨量與營收，可望同步上揚。

鴻海在8月下旬也代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額1.68億美元（約新台幣51.25億元）。

事實上，輝達（NVIDIA）與鴻海之前宣布，為了滿足對旗下Blackwell平台的AI伺服器需求，鴻海正在使用輝達的Omniverse，打造鴻海在美國、墨西哥與台灣的AI工廠。其中，台灣工廠去年12月投產，墨西哥工廠今年初開始生產。