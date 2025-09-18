快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

鴻海增資墨西哥子公司8,400萬美元 外界推測擴增AI伺服器產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
外界推測，鴻海又一次增資墨西哥子公司，規劃擴增人工智慧（AI）伺服器產能。（AI生成）
外界推測，鴻海又一次增資墨西哥子公司，規劃擴增人工智慧（AI）伺服器產能。（AI生成）

鴻海（2317）18日表示，代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額是8,400萬美元（約新台幣25.32億元），增資目的是長期投資。外界推測，鴻海又一次增資墨西哥子公司，規劃擴增人工智慧（AI伺服器產能。

工業富聯（FII）是鴻海旗下負責AI伺服器製造業務的子公司，隨著FII不斷擴張墨西哥產能，顯示該公司在AI伺服器的出貨量與營收，可望同步上揚。

鴻海在8月下旬也代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額1.68億美元（約新台幣51.25億元）。

事實上，輝達（NVIDIA）與鴻海之前宣布，為了滿足對旗下Blackwell平台的AI伺服器需求，鴻海正在使用輝達的Omniverse，打造鴻海在美國、墨西哥與台灣的AI工廠。其中，台灣工廠去年12月投產，墨西哥工廠今年初開始生產。

AI 鴻海 伺服器

延伸閱讀

北京下令禁買輝達晶片？黃仁勳稱「耐心以對」 陸外交部回應了

大陸再封殺輝達AI晶片 黃仁勳表示遺憾會耐心以對

吉茂墨廠出貨 挹注獲利

外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

相關新聞

天淵實業技術突破 紅外線熱影像晶片挺進國防高階感測市場

台灣唯一紅外線熱影像晶片IDM廠-天淵實業（以下簡稱天淵），今（18） 日於「2025 台北國際航太暨國防工業展」與軍用...

印度5企業參加航太展 尋求台廠合作串聯全球供應鏈

台北國際航太暨國防工業展今天登場，5家印度太空新創企業首次以規模化團隊來台參展，除尋求台灣合作廠商串聯全球供應鏈，也希望...

華晶科：獲美2廠商無人機訂單 估明年第2季起出貨

AI視覺解決方案供應商華晶科技參與航太展，高層主管表示，已接獲美系2家廠商的無人機專案訂單，其中警用無人機客戶，最快明年...

英業達捷克新廠開幕 陳立國：持續助台商深耕與拓歐

在捷克深耕近20年的台灣科技大廠英業達擴廠投資，駐捷克代表陳立國昨天應邀出席英業達在捷克第二大城布爾諾（Brno）的新廠...

鴻海增資墨西哥子公司8,400萬美元 外界推測擴增AI伺服器產能

鴻海（2317）18日表示，代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Lt...

達運光電跨足國防航太產業 強打「國防韌性」解決方案

達運光電（8045）18日宣布，首度參加兩年一次的台灣國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）盛會，宣示跨足國防航太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。