達運光電跨足國防航太產業 強打「國防韌性」解決方案

達運光電（8045）18日宣布，首度參加兩年一次的台灣國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）盛會，宣示跨足國防航太產業，強打「國防韌性」系列解決方案，展現以創新科技協助守護國土安全的決心。

達運光電成立以來專注於室內外射頻與光傳輸設備研發與製造，在美國設立子公司ACI Communications, Inc.，以「ACI」自有品牌行銷全球，是北美寬頻基礎網路建置前四大供應商之一。近年美國市場排除「紅色供應鏈」，達運光電根留台灣，累積多年高品質研發與製造技術力，長期穩居北美關鍵供應商地位。

近年達運光電積極切入AIoT產品，更跨足國防航太產業，達運光電表示，以深耕多年寬頻通訊技術與AIoT專業融入國防應用，推出從衛星通訊、無人機防禦、熱顯像及夜視系統與機動戰情中心等完整方案，展現跨領域整合的創新實力。不僅回應現代戰場對高速傳輸、遠距偵搜與即時防護的需求，也體現公司以通訊為核心，延伸至國防安全的技術能量。

達運光電表示，本次展出的低軌衛星通訊系統可快速連接OneWeb衛星，支援WiFi與Gigabit Ethernet，並透過專用App快速部署，搭載ACM on TDMA技術可節省高達30%頻寬。低軌衛星因距地球更近、延遲極低，可實現近似地面網路的即時通訊效果；其高頻寬與低功率需求適用國防行動中或偏遠地區部署，有助提升前線戰術通訊韌性。

此外，達運光電積極拓展無人機應用領域，提供長航程巡防機種與高機動FPV等無人機遠距通訊系統，分別滿足遠距巡防、海上搜救與戰術快速反應等需求。

同時達運光電指出，無人機已成為戰場常態，烏俄戰爭顯示其在偵察與打擊上的關鍵角色，也讓反制需求急遽上升。達運光電推出DDD被動雷達偵測系統，可偵測最遠25公里無人機訊號，並在5公里內抑制其操作系統，最高同時對付100架。能快速安裝於車輛或船艦，全天候防水防塵且操作簡便，提供海岸防護與要地巡防的即時解決方案，更切入熱影像與夜視系統及機動戰情中心。

展望未來，達運光電表示，維持審慎樂觀看法。除了受惠全球高速網路頻寬的需求呈現爆發式成長，各國基礎建設升級與新建計畫，帶動公司旗下寬頻產品應用範圍與產業規模持續穩健擴張，亦將持續深化國防科技與自主研發，結合在地實力與國際合作，強化跨領域解決方案，為國家安全與區域穩定提供堅實支援，並在全球防務產業鏈中扮演具影響力角色。