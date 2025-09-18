鐳洋前進航太展 大秀從地面到太空的完整布局
鐳洋科技（6980）於2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）首度公開展示FoldSAT可折疊低軌衛星使用者終端，並展示與國家太空中心（TASA）合作的8U物聯網衛星「黑鳶1號」模組，凸顯鐳洋科技在「地面終端+太空平台」的完整布局。
鐳洋指出，FoldSAT可折疊低軌衛星使用者終端由鐳洋科技與客戶共同開發，整機以客戶品牌推出，但其中的核心射頻與陣列天線技術由鐳洋提供，體現在低軌衛星通訊設備上的關鍵技術力，設計輕便、堅固，能在數分鐘內完成展開，適用於無人載具、國防行動、災害救援、偏遠農業與漁業、能源基礎設施等多元場景。
鐳洋董事長王奕翔表示：「FoldSAT展現鐳洋與客戶的緊密合作。我們提供核心技術，客戶則以自身品牌推向市場。這樣的合作模式，正是鐳洋從射頻設計走向低軌通訊應用的一大突破。」
除了FoldSAT，鐳洋科技亦展示與國家太空中心（TASA）合作的8U物聯網衛星「黑鳶1號」模組。鐳洋表示，3U「夜鷹號」成功入軌後，「黑鳶1號」將於年底搭乘SpaceX火箭升空，進一步驗證IoT通訊酬載與太空級處理器的效能。FoldSAT與8U衛星同場展示，彰顯鐳洋科技在「地面終端+太空平台」的完整布局。
展望未來，鐳洋科技將持續深化與客戶共研模式，推進地面端FoldSAT終端與太空端8U衛星的雙軸發展，逐步形成多顆衛星與多型終端組成的星地整合解決方案。公司計畫在未來三年內，完成多顆衛星組網並搭配不同型態的地面終端，支援國防安全、智慧農業、災害通訊與能源運維的多元應用，讓台灣在全球低軌通訊版圖中展現獨特優勢。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言