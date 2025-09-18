鐳洋前進航太展 大秀從地面到太空的完整布局

鐳洋科技（6980）於2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）首度公開展示FoldSAT可折疊低軌衛星使用者終端，並展示與國家太空中心（TASA）合作的8U物聯網衛星「黑鳶1號」模組，凸顯鐳洋科技在「地面終端+太空平台」的完整布局。

鐳洋指出，FoldSAT可折疊低軌衛星使用者終端由鐳洋科技與客戶共同開發，整機以客戶品牌推出，但其中的核心射頻與陣列天線技術由鐳洋提供，體現在低軌衛星通訊設備上的關鍵技術力，設計輕便、堅固，能在數分鐘內完成展開，適用於無人載具、國防行動、災害救援、偏遠農業與漁業、能源基礎設施等多元場景。

鐳洋董事長王奕翔表示：「FoldSAT展現鐳洋與客戶的緊密合作。我們提供核心技術，客戶則以自身品牌推向市場。這樣的合作模式，正是鐳洋從射頻設計走向低軌通訊應用的一大突破。」

除了FoldSAT，鐳洋科技亦展示與國家太空中心（TASA）合作的8U物聯網衛星「黑鳶1號」模組。鐳洋表示，3U「夜鷹號」成功入軌後，「黑鳶1號」將於年底搭乘SpaceX火箭升空，進一步驗證IoT通訊酬載與太空級處理器的效能。FoldSAT與8U衛星同場展示，彰顯鐳洋科技在「地面終端+太空平台」的完整布局。

展望未來，鐳洋科技將持續深化與客戶共研模式，推進地面端FoldSAT終端與太空端8U衛星的雙軸發展，逐步形成多顆衛星與多型終端組成的星地整合解決方案。公司計畫在未來三年內，完成多顆衛星組網並搭配不同型態的地面終端，支援國防安全、智慧農業、災害通訊與能源運維的多元應用，讓台灣在全球低軌通訊版圖中展現獨特優勢。