駿吉控股切入DDR及半導體設備 記憶體拚Q4出貨
工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）新團隊入主後，今日首次亮相，董事長胡德立受訪時宣示將切入半導體設備，自有技術以「晶片導入設備」的商業模式，從成熟製程的電子束、曝光機、晶圓雷射切割機開始出發，力拚明年第1季開始出貨。
胡德立與美國精微超科技（Ultratech）前總裁Dan Berry合作開發新世代投影曝光機、同時兼微影半導體董事長，6月入主駿吉後，設立調整三家子公司台灣駿吉科技，上海駿吉，馬來西亞駿吉專責轉型技術與訂單，並邀陳志德擔任三家子公司董座。陳志德過去擔任印能科技總經理，設備經驗豐富，財務長田書祥則有鴻海資歷，新團隊電子戰力十足。
胡德立坦言，半導體設備長期受制於歐美日大廠壟斷，核心製程設備幾乎全數仰賴進口，新設備做的得出來是一回事，但訂單又是另外一回事。駿吉的半導體設備與微影半導體合作，技術一開始來源自歐美，但經十餘年的整合與自主研發，成功結合LED光源與超高焦距深度投影鏡頭，推出高性價比的曝光機。曝光機對良率影響甚大，現在都由歐日大廠壟斷。駿吉試圖展現研發能力，串聯在地供應鏈。
駿吉將以「晶片導入設備」的新模式，透過自有記憶體晶片外包生產，帶動封測廠在製程中採用集團設備，預計明年開始出貨。胡德立表示，剛開始切入半導體設備，就選定記憶體DDR4、DDR5的白牌晶片，目前手中庫存近億顆，沒想到搭上這波記憶體上漲浪潮奇貨可居，預期第4季開始就能認列記憶體營收。
駿吉曾是東南亞最大的槍釘製造商，工廠設於馬來西亞，主要客戶是歐美知名品牌廠。經歷新團隊入主前後的陣痛期，累計前八月營收為7,996萬，年減46.3%；上半年累計每股虧損1.34元。公司表示，新團隊決定要重振原本的槍釘市場，規劃重新找回訂單。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言