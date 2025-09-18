快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

駿吉控股切入DDR及半導體設備 記憶體拚Q4出貨

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
駿吉控股董事長胡德立主導公司切入半導體設備領域。圖／駿吉控股提供
駿吉控股董事長胡德立主導公司切入半導體設備領域。圖／駿吉控股提供

工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）新團隊入主後，今日首次亮相，董事長胡德立受訪時宣示將切入半導體設備，自有技術以「晶片導入設備」的商業模式，從成熟製程的電子束、曝光機、晶圓雷射切割機開始出發，力拚明年第1季開始出貨。

胡德立與美國精微超科技（Ultratech）前總裁Dan Berry合作開發新世代投影曝光機、同時兼微影半導體董事長，6月入主駿吉後，設立調整三家子公司台灣駿吉科技，上海駿吉，馬來西亞駿吉專責轉型技術與訂單，並邀陳志德擔任三家子公司董座。陳志德過去擔任印能科技總經理，設備經驗豐富，財務長田書祥則有鴻海資歷，新團隊電子戰力十足。

胡德立坦言，半導體設備長期受制於歐美日大廠壟斷，核心製程設備幾乎全數仰賴進口，新設備做的得出來是一回事，但訂單又是另外一回事。駿吉的半導體設備與微影半導體合作，技術一開始來源自歐美，但經十餘年的整合與自主研發，成功結合LED光源與超高焦距深度投影鏡頭，推出高性價比的曝光機。曝光機對良率影響甚大，現在都由歐日大廠壟斷。駿吉試圖展現研發能力，串聯在地供應鏈。

駿吉將以「晶片導入設備」的新模式，透過自有記憶體晶片外包生產，帶動封測廠在製程中採用集團設備，預計明年開始出貨。胡德立表示，剛開始切入半導體設備，就選定記憶體DDR4、DDR5的白牌晶片，目前手中庫存近億顆，沒想到搭上這波記憶體上漲浪潮奇貨可居，預期第4季開始就能認列記憶體營收。

駿吉曾是東南亞最大的槍釘製造商，工廠設於馬來西亞，主要客戶是歐美知名品牌廠。經歷新團隊入主前後的陣痛期，累計前八月營收為7,996萬，年減46.3%；上半年累計每股虧損1.34元。公司表示，新團隊決定要重振原本的槍釘市場，規劃重新找回訂單。

半導體 記憶體

延伸閱讀

記憶體缺貨潮來了！大摩大升這五檔個股目標價

35個團隊演出客家歌謠、八音暨採茶戲 27日、28日苗栗中正堂免費觀賞

美中晶片戰 央視曝光阿里巴巴AI晶片媲美輝達H20

華為AI昇騰晶片未來3年再推4款 明年初推出「Ascend 950PR」

相關新聞

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

外電報導，傳出蘋果已包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果apple silicon計畫提早...

SEMICON Taiwan 2025 精彩落幕 觀展人數突破10萬再創新高

為期五天的SEMICON Taiwan 2025已於9月12日結束。本屆展會適逢30周年，全面升級為「國際半導體周」，今...

駿吉控股切入DDR及半導體設備 記憶體拚Q4出貨

工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）新團隊入主後，今日首次亮相，董事長胡德立受訪時宣示將切入半導體設備，自有技術以「晶...

天弓四型飛彈步入量產 全訊喜迎國防大單

2025台北國際航太暨國防工業展18日正式登場，由中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」也首度在國人面前亮相，並證實此一次...

Meta Connect大會宣布推出三款全新AI眼鏡 搭載3K錄影與「對話聚焦」

Meta 18日宣布，在Connect大會推出三款全新的AI眼鏡，包括第二代Ray-Ban Meta眼鏡、專為運動打造的...

談Meta智慧眼鏡 童子賢看好新型態穿戴裝置未來十年帶來龐大商機

Meta 17日推出首款內建螢幕的智慧眼鏡「Ray-Ban Display」，售價799美元，預計9月30日正式發售。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。