快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

天弓四型飛彈步入量產 全訊喜迎國防大單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
天弓四型飛彈步入量產，全訊喜迎國防大單。陳昱翔／攝影
天弓四型飛彈步入量產，全訊喜迎國防大單。陳昱翔／攝影

2025台北國際航太暨國防工業展18日正式登場，由中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」也首度在國人面前亮相，並證實此一次世代防空飛彈即將步入量產階段；市場預料，軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）扮演關鍵供應鏈角色，有望受惠最深。

據悉，天弓四型攔截高度超過70公里，超過愛國者三型飛彈、天弓三型飛彈，並導入主動相位陣列（AESA）雷達追蹤目標，採雙節固態火箭推進機，結合高爆破片彈頭，發射途中以慣性、雷達導引，最大速度可達5馬赫以上的「極音速」水準，並搭配新一代主動式相列強弓雷達，採用全固態模組的主動電子掃描陣列天線，能有效攔截空中來襲目標。

其中，全訊負責提供天弓四型飛彈中所使用的軍工級功率放大器與相關雷達關鍵零組件，可說是扮演飛彈尋找目標的眼睛，決定飛彈能否精準打擊，因此供應鏈地位相當重要。

中科院院長李世強在本次展會中透露，此刻展示出來就意味著即將步入量產階段，未來天弓四型飛彈也將與天弓三型、愛國者三型等既有防空飛彈組成空中防護網，攔截各種來襲目標。

值得注意的是，台灣2026年度總體國防預算達到9,495億元，佔GDP的3.32%，創歷史新高，而賴政府預計在2030年前，將國防預算佔GDP的比例提升至5%，預料國防商機有望進一步擴大，而天弓四型飛彈因戰術位置關鍵，據悉有望納入兆元規模的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」，全案金額上看千億元。

據悉，中科院為全訊最重要的國內客戶，受惠近年來國防自主政策，全訊所供應的零組件在某種程度上具有不可取代性，目前包括中科院研發的天弓、天劍、雄風等飛彈都採用全訊微波功率放大器（SSPA），透過微波訊號跟隨目標反射回接收器，計算判斷目標位置後進行攔截，產品採驗收入帳，通常第4季是傳統旺季，隨著天弓四型飛彈即將進入量產，全訊業績有望同步走升，成為台廠最大贏家。

飛彈 中科 愛國者

延伸閱讀

參觀航太國防展 顧立雄：特別預算項目仍在規劃中

為升航太國防展秀無人機反制系統 開發低軌衛星應用

無人機殺手 中科院外購纏繞螺旋槳的「彩帶」火箭彈

國際合作升級 中科院將與6家軍工大廠簽署合約

相關新聞

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

外電報導，傳出蘋果已包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果apple silicon計畫提早...

SEMICON Taiwan 2025 精彩落幕 觀展人數突破10萬再創新高

為期五天的SEMICON Taiwan 2025已於9月12日結束。本屆展會適逢30周年，全面升級為「國際半導體周」，今...

駿吉控股切入DDR及半導體設備 記憶體拚Q4出貨

工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）新團隊入主後，今日首次亮相，董事長胡德立受訪時宣示將切入半導體設備，自有技術以「晶...

天弓四型飛彈步入量產 全訊喜迎國防大單

2025台北國際航太暨國防工業展18日正式登場，由中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」也首度在國人面前亮相，並證實此一次...

Meta Connect大會宣布推出三款全新AI眼鏡 搭載3K錄影與「對話聚焦」

Meta 18日宣布，在Connect大會推出三款全新的AI眼鏡，包括第二代Ray-Ban Meta眼鏡、專為運動打造的...

談Meta智慧眼鏡 童子賢看好新型態穿戴裝置未來十年帶來龐大商機

Meta 17日推出首款內建螢幕的智慧眼鏡「Ray-Ban Display」，售價799美元，預計9月30日正式發售。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。