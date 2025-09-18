Meta Connect大會宣布推出三款全新AI眼鏡 搭載3K錄影與「對話聚焦」
Meta 18日宣布，在Connect大會推出三款全新的AI眼鏡，包括第二代Ray-Ban Meta眼鏡、專為運動打造的Oakley Meta Vanguard，以及搭載單邊顯示器的Meta Ray-Ban Display，將陸續在特定市場開賣，售價379美元起。
Meta表示，新一代Ray-Ban Meta規格全面升級，與前代相比，電池續航力升級最高達兩倍，混用時間長達8小時；並支援超高畫質3K影片錄製功能，解析度為前代的兩倍，影片拍攝更清晰流暢且生動。即將推出的「對話聚焦（conversation focus）」功能，可以在吵雜環境中有效提升現場音訊清晰度。無論是在熱門餐廳用餐、通勤途中、或欣賞喜愛的DJ表演，都可透過AI眼鏡的開放式耳機，加強在現實世界中交談對象的聲音品質。這項功能未來也將透過軟體更新，開放給現有Ray-Ban Meta和Oakley Meta HSTN使用。
為了讓AI眼鏡走向主流，Meta因應各種使用場景推出不同設計的鏡框，滿足多元喜好。此次推出高效能AI眼鏡Oakley Meta Vanguard，沿襲Oakley經典風格，加上足以承受高強度運動和嚴峻戶外冒險的耐用性。高達9小時的續航力，單次充電即可完成一場馬拉松訓練。位於中央的122度超廣角鏡頭，可錄製3K影片並具備影片防震功能，更同步新增縮時攝影和慢動作兩種拍攝模式，輕鬆捕捉越野跑步或滑雪的每個瞬間。Meta正深度整合Garmin與Strava至Meta AI，幫助每個人不斷提升運動表現。
另外Meta也推出首款搭載高解析度單邊（單眼的）顯示器的AI眼鏡Meta Ray-Ban Display，單邊的螢幕尺寸適合閱讀訊息或播放小型影片，位置略微偏離視線中心，避免干擾視野，閒置數秒後自動隱藏顯示內容，避免分散注意力。搭配客製化光引擎與光波導技術，螢幕最高亮度達5,000尼特，即便在戶外強烈陽光下依舊清晰呈現。每副Meta Ray-Ban Display眼鏡皆配備一支Meta Neural Band，手環具備18小時續航力與防水功能，不需透過聲控，僅需透過細微的手勢即可控制Meta Ray-Ban Display。自2021年起，Meta持續投入表面肌電圖（sEMG）的研究，並於去年以Orion產品原型證明其可行性。這款全新主流的腕戴裝置，將AI眼鏡的直觀操控落實於指尖。
