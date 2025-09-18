十銓產品榮獲多項國際專利 研發突破再躍進

十銓科技研發再創佳績，旗下三款固態硬碟產品PD20M、P36D、P35S近期分別榮獲美國發明專利、日本新型專利、及台灣新型與設計專利，憑藉「磁吸便攜設計」、「儲存裝置與周邊整合」以及「機密資料一鍵銷毀」等創新技術，不僅滿足消費者多元應用需求，更展現產品開發團隊研發創新的卓越實力。其中P36D、P35S兩款新品於2025 COMPUTEX全球搶先亮相，廣受矚目並引發熱烈回響。

TEAMGROUP PD20M磁吸外接式固態硬碟相容於蘋果MagSafe磁吸固定功能，與行動裝置一貼即合，榮獲美國及日本專利雙料認證，分別為美國發明專利 - 磁吸式儲存設備及日本新型專利 - 磁氣吸引式記憶裝置。該產品兼具時尚外觀及輕巧便攜的特色，是擴充iPhone儲存空間的最佳拍檔，方便使用者珍藏生活中的精采時刻。

T-CREATE CinemaPr P36D多功能擴充基座固態硬碟專為短影音創作者而生，將高畫質錄影所需的儲存空間與多功能應用整合，獲得台灣新型專利 - 具儲存功能的擴充座及台灣設計專利。其支援即錄即存、線材收納整理與腳架安裝等多樣功能，貼心設計協助創作者靈活捕捉每一幀關鍵畫面。

T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，則針對專業使用者的高機密資料處理需求所開發，其搭載的晶片擊毀電路設計，獲得台灣新型專利 - 具一鍵銷毀功能的儲存裝置。有別於一般外接式固態硬碟，以加密或格式化進行資料保護，此產品開創資安防護的新選擇，阻絕重要資訊外洩風險。

十銓也積極投入新一代CAMM2（Compression Attached Memory Module 2）記憶體模組研發，結合新一代架構與散熱設計，為高效能行動平台與AI系統提供全新應用方案，並獲得台灣新型專利 – 記憶體散熱裝置。

十銓表示，公司始終秉持堅實研發實力與前瞻創新思維，打造貼近使用者應用場景的高效解決方案，將持續拓展旗下三大品牌 - TEAMGROUP「數位生活」、T-FORCE「電競征途」、T-CREATE「創作旅程」的生態系版圖，為全球市場帶來嶄新的產品體驗。欲瞭解更多詳細資訊，敬請密切關注十銓科技的最新消息。