談Meta智慧眼鏡 童子賢看好新型態穿戴裝置未來十年帶來龐大商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
Meta 17日推出首款內建螢幕的智慧眼鏡「Ray-Ban Display」，售價799美元，預計9月30日正式發售。對此，和碩（4938）董事長童子賢18日指出，AI將與人們既有的使用習慣、生活習慣和應用習慣相結合，比如說我們經常戴的眼鏡或隱形眼鏡，未來十年可能會逐漸發展成新型態的穿戴裝置，帶來很多的商機及方便性。

童子賢18日出席商周AI新贏家高峰會，提到智慧眼鏡一事，他說，Meta昨天有在講跟雷朋合作發表的眼鏡。而AI將與人們既有的使用習慣、生活習慣和應用習慣相結合，比如說我們經常戴的眼鏡或隱形眼鏡，那以後這些東西不再只是舊有的矯正視力或美化功能，眼鏡跟隱形眼鏡未來十年可能會逐漸發展成新型態的穿戴裝置。

童子賢舉例，智慧眼鏡可成為個人抬頭顯示器，把螢幕投射在使用者眼前，應用在演講時無需看稿。技術發展的關鍵在於輕量化、小型化與微型化，藉此克服早期產品較笨重的缺點。

Meta周三發表的首款內建顯示螢幕的雷朋智慧眼鏡導入新的控制系統。除了能像前幾代產品一樣透過鏡框觸控滑動外，佩戴者還能透過神經技術驅動的手環，以手勢控制：拇指與食指捏合可以選取項目；拇指滑過握拳的手就能切換選項；拇指快速點兩下會叫出Meta的語音助理；手在空中扭轉即可調整音量或進行其他控制。

