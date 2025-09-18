昶瑞機電國防展聚焦中大型動力模組 拓展國際合作

昶瑞機電（7642）於18日至20日參加「2025臺北國際航太暨國防工業展 (TADTE)」，公司表示，本次展出將聚焦中大型無人機動力模組，除攜手捷克槳葉廠商進行深度配搭，拓展更多合作機會，同時亦與國內無人機大廠新樂飛7A聯合展示台灣中大型無人機應用級距的產業鏈整合能量。

昶瑞積極推進海外市場布局，公司指出，正與美國農機運輸客戶公司洽談外，在日本市場也已取得數家客戶試產單，展現對昶瑞機電產品的高度興趣。隨著中大型動力模組需求的持續放量，公司憑藉台灣製造核心優勢與產品性能優異等，已成為國際客戶尋求多元供應來源的重要合作夥伴。