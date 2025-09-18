快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

為升宣布投入無人機反制防禦系統

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
為升電裝公司於台北國際航太暨國防工業展，宣布正式投入無人機反制防禦系統。黃淑惠攝
為升電裝公司於台北國際航太暨國防工業展，宣布正式投入無人機反制防禦系統。黃淑惠攝

隨著俄烏戰爭突顯無人機的巨大破壞力，以及俄國無人機頻繁入侵北約國家領空，全球各界對無人機防禦議題的關注日益提升，為升電裝創辦人尤山泉表示，為升在技術優勢18日正式有助於進軍無人機反制防禦系統。

為升以車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）聞名的為升電裝公司，於 2025 年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）正式宣布跨足無人機反制系統市場，並與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作，在台灣導入生產，並規劃拓展至海外市場，這項布局象徵為升正式進軍國防科技領域。

尤山泉表示，公司多年深耕智慧安全感測領域，累積射頻信號處理、毫米波雷達、AI 影像分析及多重感測器融合等核心技術，已成功應用於國防科技。本次跨足無人機反制系統市場，將以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量並拓展全球版圖。

合作的國際國防科技公司自 2015 年起便專注於無人機防禦研發，累積全球最完整的無人機資料庫，能高精準辨識各類型無人機，包括軍用、商用及特殊規格。該系統已廣泛部署於烏克蘭前線、歐亞各國軍警單位、軍事基地、國際機場、大型賽事、核電廠及重要政府與民間設施，甚至多國元首專車亦採用其防禦技術。

傳統防禦系統最大挑戰在於如何快速取得新型無人機的識別碼。為升的反制偵測系統具備「全域資料庫、即時訊號攫取、快速破譯更新」機制，能即時擷取新型無人機通訊訊號並完成資料更新，使系統持續自我進化，大幅提升產品生命週期與防禦效能。這項能力對國防安全保障及國防採購決策具有重大價值。

尤山泉強調，隨著各國投入龐大預算發展無人機與防禦系統，為升此時切入市場，不僅代表公司由民用與工業感測技術成功跨足高門檻的國防供應鏈，更落實「台灣製造」的核心競爭力，對國防安全與集團成長均具正面意義。

展望未來，為升將持續以核心技術與資源，逐步開發更多元的國防科技產品，包括「硬殺系統」等，期望成為穩定可靠的國防供應商及國際合作夥伴。透過技術合作與本地生產，不僅提升台灣自製能力與就業機會，也有助於鞏固國家在關鍵安全技術上的自主性。

為升電裝正式投入無人機反制防禦系統，吸引客戶參訪，未來將在台灣導入生產，並規劃拓展至海外市場，象徵為升正式進軍國防科技領域。黃淑惠攝
為升電裝正式投入無人機反制防禦系統，吸引客戶參訪，未來將在台灣導入生產，並規劃拓展至海外市場，象徵為升正式進軍國防科技領域。黃淑惠攝

無人機 核電廠

延伸閱讀

印度台灣形象展將揭幕！主題與印度政策相符 AI、無人機成焦點

參觀航太國防展 顧立雄：特別預算項目仍在規劃中

安捷航空採購AR3無人機 宜蘭設操作場盼讓飛手接受私人飛行執照訓練

國儀中心結合雲科大 突破無人機里程碑

相關新聞

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

外電報導，傳出蘋果已包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果apple silicon計畫提早...

SEMICON Taiwan 2025 精彩落幕 觀展人數突破10萬再創新高

為期五天的SEMICON Taiwan 2025已於9月12日結束。本屆展會適逢30周年，全面升級為「國際半導體周」，今...

駿吉控股切入DDR及半導體設備 記憶體拚Q4出貨

工業槍釘大廠駿吉控股-KY（1591）新團隊入主後，今日首次亮相，董事長胡德立受訪時宣示將切入半導體設備，自有技術以「晶...

天弓四型飛彈步入量產 全訊喜迎國防大單

2025台北國際航太暨國防工業展18日正式登場，由中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」也首度在國人面前亮相，並證實此一次...

Meta Connect大會宣布推出三款全新AI眼鏡 搭載3K錄影與「對話聚焦」

Meta 18日宣布，在Connect大會推出三款全新的AI眼鏡，包括第二代Ray-Ban Meta眼鏡、專為運動打造的...

談Meta智慧眼鏡 童子賢看好新型態穿戴裝置未來十年帶來龐大商機

Meta 17日推出首款內建螢幕的智慧眼鏡「Ray-Ban Display」，售價799美元，預計9月30日正式發售。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。