為升宣布投入無人機反制防禦系統

隨著俄烏戰爭突顯無人機的巨大破壞力，以及俄國無人機頻繁入侵北約國家領空，全球各界對無人機防禦議題的關注日益提升，為升電裝創辦人尤山泉表示，為升在技術優勢18日正式有助於進軍無人機反制防禦系統。

為升以車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）聞名的為升電裝公司，於 2025 年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）正式宣布跨足無人機反制系統市場，並與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作，在台灣導入生產，並規劃拓展至海外市場，這項布局象徵為升正式進軍國防科技領域。

尤山泉表示，公司多年深耕智慧安全感測領域，累積射頻信號處理、毫米波雷達、AI 影像分析及多重感測器融合等核心技術，已成功應用於國防科技。本次跨足無人機反制系統市場，將以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量並拓展全球版圖。

合作的國際國防科技公司自 2015 年起便專注於無人機防禦研發，累積全球最完整的無人機資料庫，能高精準辨識各類型無人機，包括軍用、商用及特殊規格。該系統已廣泛部署於烏克蘭前線、歐亞各國軍警單位、軍事基地、國際機場、大型賽事、核電廠及重要政府與民間設施，甚至多國元首專車亦採用其防禦技術。

傳統防禦系統最大挑戰在於如何快速取得新型無人機的識別碼。為升的反制偵測系統具備「全域資料庫、即時訊號攫取、快速破譯更新」機制，能即時擷取新型無人機通訊訊號並完成資料更新，使系統持續自我進化，大幅提升產品生命週期與防禦效能。這項能力對國防安全保障及國防採購決策具有重大價值。

尤山泉強調，隨著各國投入龐大預算發展無人機與防禦系統，為升此時切入市場，不僅代表公司由民用與工業感測技術成功跨足高門檻的國防供應鏈，更落實「台灣製造」的核心競爭力，對國防安全與集團成長均具正面意義。