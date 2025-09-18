折疊 iPhone 在台試產？童子賢以「過來人」身分分析兩大挑戰

「日經亞洲」報導，蘋果公司（Apple）已與供應商就折疊iPhone手機在台灣進行測試生產進行討論，對此，和碩（4938）董事長童子賢以自身使用市面上其他品牌折疊機的經驗分析，折疊機本身還有兩個挑戰，一是折疊轉軸與螢幕連接的機構問題，另一個則是手機折疊起來厚度問題。

童子賢18日出席商周AI新贏家高峰會，媒體詢問有關蘋果折疊機在台進行測試生產一事，對此，童子賢不評論生產廠商及客戶一事。

童子賢以自身使用市面上已有的折疊手機經驗分析，折疊機本身還是有各種挑戰。他說，折疊機有一個缺點，就是折疊轉軸與螢幕連接的機構問題，第二則是折疊機若折疊起來，它就變厚了，雖然總體積不變，但犧牲輕薄性，這似乎是兩難的問題，但對消費者來說，就是多了一個選擇。

針對在台建立生產線，童子賢指出，「如果能夠在台灣建立實驗線，在這先把良率提升，像我們在量產之前都要試產，試產有100支、1萬支或50萬支的試產，通常是30~50萬支那一次成功，才敢去投產，因為它一年要做上億隻」。

童子賢表示，「這樣的話證明台灣還是『風水寶地』，就是說你先把技術的困難都在台灣突破了，然後就把這樣的製造的參數跟所有的改善，就拿到印度、越南或墨西哥去付諸量產，那這樣台灣還是做的蠻有附加價值的工作，其實是一個不錯的選擇」。