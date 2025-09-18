英業達捷克新廠開幕 陳立國：持續助台商深耕與拓歐
在捷克深耕近20年的台灣科技大廠英業達擴廠投資，駐捷克代表陳立國昨天應邀出席英業達在捷克第二大城布爾諾（Brno）的新廠開幕典禮。陳立國表示，代表處將持續協助企業在捷克深耕發展，鞏固捷克作為台灣拓展對歐關係的重要樞紐。
據駐捷克代表處新聞稿，駐捷克代表陳立國17日應邀出席英業達布爾諾新廠開幕典禮。英業達自2006年進駐捷克以來，深耕當地近20年，已創造逾千個就業機會。此次擴廠主要因應國際客戶需求，也彰顯台商在捷克穩健投資與長期投入的實質行動，並受到捷克政府高度重視。
外交部長林佳龍上週訪捷時，走訪英業達與緯創，了解台商在捷克投資的機會與挑戰，並強調政府將持續作為廠商後盾，透過政府對政府的溝通模式，協助企業排除障礙。
林佳龍說，兩家台灣企業均表示，捷克位居「歐洲心臟」，交通便利且人才優秀，是他們於2006年前後投資落腳的關鍵，如今已為捷克創造超過1200個就業機會。
林佳龍表示，英業達因應車用電子產業擴大在捷克產能，新廠落成；緯創則榮獲Pluxee「最佳企業雇主獎」，並獲捷克外商投資協會（AFI）頒發「重大投資成就獎」。
此外，鴻海在捷克也雇用5000名員工，長年名列捷克出口企業前3名，顯示台灣科技業對捷克的貢獻已獲當地廣泛肯定。
林佳龍也指出，台灣應持續強化與歐洲的科技與文化合作，促進台商在海外投資的穩健發展，並藉由優勢產業拓展國際市場。
陳立國表示，今年適逢「歐洲台灣文化年」，以From Tech to the Culture 為主軸，象徵台灣在科技與文化兩大領域持續深化與捷克的密切夥伴關係。代表處將持續協助我國企業在捷克深耕發展，鞏固捷克作為台灣拓展對歐關係的重要樞紐，持續推動雙邊經貿與人文的深度對話及交流。
陳立國表示，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣將持續與歐洲攜手打造供應鏈，讓「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T）成為歐洲在全球競爭中的最佳夥伴。
