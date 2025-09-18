技嘉董座葉培城：GB300開始出貨 客人接單狀況佳、後續合作正面

技嘉（2376）董事長葉培城表示，近期人工智慧（AI）伺服器出貨很不錯，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器也開始出貨了，同時，最近幾個客人的接單狀況不錯，而且這些本來就是長期合作的客戶，後續與客人的接單及合作，應該是蠻正面的。

技嘉客戶近期頻頻接到大單，首先是從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的Nebius集團，與微軟簽訂為期五年、價值將近200億美元（約新台幣6,000億元）的合約，藉此取得AI雲端運算資源。

第二，輝達近期也已與該公司投資的AI新創公司CoreWeave，簽署價值63億美元（約新台幣1,898億元）的雲端服務合約，向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深雙方合作關係，並強化投資人對CoreWeave的信心。

由於Nebius與CoreWeave都是技嘉的客戶，之前已經出貨GB200 AI伺服器，隨著兩大客戶有新的大單挹注，技嘉未來的業績看旺。

針對技嘉的AI伺服器近期出貨狀況？葉培城說，「很不錯」。至於GB300要出貨了嗎？他說，已經開始了。針對近期技嘉的幾個客戶接單狀況很好？他說，一線客戶（四大CSP）本來就不是我們的客人，但是這幾個，本來就是我們長期合作的客人，看他們後續接單狀況與我們合作的情況，目前看起來蠻不錯，蠻正面的。

他表示，AI伺服器單價高，是今年該公司核心成長動能，對營業額的年增幅度會有顯著貢獻，技嘉在相關領域的基礎穩固，並持續受惠於全球AI應用的擴張趨勢，GB300伺服器配合客戶要求，按照既有進度出貨，也將繼續強化新一代產品的能量。

在主板與顯示卡方面，他說，雖然該公司第2季表現相對平緩，但隨著產品迭代週期推進，輝達RTX 50高階顯示卡系列，已經成功帶動換機潮，預期將繼續延伸至中階、入門級市場，帶動整體需求增長。技嘉在高階領域當中感受到拉貨力道明顯提升，下半年的市場情況確實優於上半年，第4季有機會成為全年出貨高點。

關於技嘉自有品牌AI TOPS電競筆電方面，葉培城認為，現在的市占率持續提升，全年業績表現會超出第2季新品發表會時的內部預期，在產品組合優化之下，電競筆電在全年營收結構中的貢獻將進一步放大。