快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

技嘉董座葉培城：GB300開始出貨 客人接單狀況佳、後續合作正面

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影

技嘉（2376）董事長葉培城表示，近期人工智慧（AI伺服器出貨很不錯，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器也開始出貨了，同時，最近幾個客人的接單狀況不錯，而且這些本來就是長期合作的客戶，後續與客人的接單及合作，應該是蠻正面的。

技嘉客戶近期頻頻接到大單，首先是從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的Nebius集團，與微軟簽訂為期五年、價值將近200億美元（約新台幣6,000億元）的合約，藉此取得AI雲端運算資源。

第二，輝達近期也已與該公司投資的AI新創公司CoreWeave，簽署價值63億美元（約新台幣1,898億元）的雲端服務合約，向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深雙方合作關係，並強化投資人對CoreWeave的信心。

由於Nebius與CoreWeave都是技嘉的客戶，之前已經出貨GB200 AI伺服器，隨著兩大客戶有新的大單挹注，技嘉未來的業績看旺。

針對技嘉的AI伺服器近期出貨狀況？葉培城說，「很不錯」。至於GB300要出貨了嗎？他說，已經開始了。針對近期技嘉的幾個客戶接單狀況很好？他說，一線客戶（四大CSP）本來就不是我們的客人，但是這幾個，本來就是我們長期合作的客人，看他們後續接單狀況與我們合作的情況，目前看起來蠻不錯，蠻正面的。

他表示，AI伺服器單價高，是今年該公司核心成長動能，對營業額的年增幅度會有顯著貢獻，技嘉在相關領域的基礎穩固，並持續受惠於全球AI應用的擴張趨勢，GB300伺服器配合客戶要求，按照既有進度出貨，也將繼續強化新一代產品的能量。

在主板與顯示卡方面，他說，雖然該公司第2季表現相對平緩，但隨著產品迭代週期推進，輝達RTX 50高階顯示卡系列，已經成功帶動換機潮，預期將繼續延伸至中階、入門級市場，帶動整體需求增長。技嘉在高階領域當中感受到拉貨力道明顯提升，下半年的市場情況確實優於上半年，第4季有機會成為全年出貨高點。

關於技嘉自有品牌AI TOPS電競筆電方面，葉培城認為，現在的市占率持續提升，全年業績表現會超出第2季新品發表會時的內部預期，在產品組合優化之下，電競筆電在全年營收結構中的貢獻將進一步放大。

AI 技嘉 伺服器

延伸閱讀

戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

美中晶片戰 央視曝光阿里巴巴AI晶片媲美輝達H20

谷月涵稱「FED降息股市就跌」AI泡沫化在即！網反酸台股上看3萬點

相關新聞

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

外電報導，傳出蘋果已包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果apple silicon計畫提早...

技嘉董座葉培城：GB300開始出貨 客人接單狀況佳、後續合作正面

技嘉（2376）董事長葉培城表示，近期人工智慧（AI）伺服器出貨很不錯，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器也開始...

華碩衝刺主權AI業務 搶進中東市場

華碩（2357）衝刺主權AI業務、前進中東市場，宣布首屆「AI Tech高峰會」17日於杜拜舉行，發表全方位主權AI解決...

折疊iPhone在台試產？童子賢：證明台灣是風水寶地

外媒報導，蘋果公司正與供應商討論在台灣設立iPhone折疊機測試生產線。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪表示，不清楚相關計...

駿吉轉型 DDR 及半導體設備 記憶體拚今年第4季出貨

工業槍釘大廠駿吉-KY（1591）新團隊入主後，首次正式亮相，董事長胡德立18日宣布將切入半導體設備，自有技術以「晶片導...

中光電智能機器人國防展秀出無人機全方位新視野

中光電（5371）旗下中光電智能機器人（CiRC)總經理忻維忠17日表示，今年在航太國防展以「全域制空、無縫覆蓋」為主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。