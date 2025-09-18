華碩衝刺主權AI業務 搶進中東市場

華碩（2357）衝刺主權AI業務、前進中東市場，宣布首屆「AI Tech高峰會」17日於杜拜舉行，發表全方位主權AI解決方案及專業服務。

華碩亦透過與輝達（NVIDIA）、AMD、Micron、Weka、Foxlink、Schneider Electric與DataDirect Networks等產業先驅緊密合作，開啟主權AI討論空間，彰顯國家自主權於AI開發、部署和治理等領域的重要關鍵性。

華碩AI伺服器業務為何布局中東市場？隨著以沙烏地阿拉伯為首的中東諸國近年積極投資AI等新科技，相關主權AI資料中心商機吸引全球科技巨頭搶進，包括輝達、超微、亞馬遜、Google、思科、甲骨文等大廠都將與沙國合作。

華碩副總裁、開放平台事業群共同總經理朱培蘭表示，主權AI已從策略優勢演變為國家要務；憑藉深厚的研發實力，以及穩固的多方合作夥伴關係，華碩提供兼具安全、效能與合規性的AI基礎設施，將滿足未來各種嚴苛所需。

華碩本次展出的整體基礎設施解決方案，涵蓋高效能運算、可擴充儲存、永續能源及新一代冷卻技術，不僅符合各地政策與最高安全標準，相關應用更已在全球七項國家級AI專案中成功落地，包括：台灣杉二號(Taiwania 2)和創進一號(Forerunner 1)。

華碩針對主權AI解決方案打造的專業服務，橫跨：策略基礎設計、無縫運算實作、進階效能調校、AI平台開發和生命週期管理等五大核心，助力客戶實現數位主權；其中，效能調校方面，每項配置均經過168小時連續壓力測試，再加上多項先進的驗證協定，確保GPU架構穩定可靠。

此外，為超級運算用戶量身訂製的華碩基礎設施部署中心(ASUS AIDC)平台，更為產業奠下全新標竿，30分鐘就能完成大規模ASUS AI POD自訂安裝，且每台設備皆搭載NVIDIA GB200 NVL72系統，極其出色的端對端效率，將大幅縮短產品上市時程，提升企業營運品質。

華碩董事長施崇棠日前表示，台灣擁有算力、模型與應用三大優勢，台灣發展AI的地位與目標，應該要建立可信賴、可落地與場景導向的AI品牌與平台，而非與其他大國比拚超大規模平台。

針對AI伺服器業務，華碩指出，相關業務在今年第1季的營收占比已達雙位數，第2季在輝達的GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器今年全年營收占比將持續提升。