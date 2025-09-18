奇景攜手子公司源奇 航太國防展秀方案

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電宣布與子公司源奇科技，將首次在台北國際航太暨國防工業展中，攜手合作夥伴共同展示一系列新世代融合影像顯示與 AI 感測的整合方案，以滿足航太與國防領域的關鍵需求。

在航太展上，奇景與源奇將展示多項技術創新，包括Liqxtal Pro-Eye 超寬視角源奇遠像螢幕，可重現相當於260吋螢幕的沉浸式體驗，可用於訓練、模擬及娛樂應用等。另外，還有先進無人機視覺感測系統、AI 驅動非接觸式生物辨識解決方案、Liqxtal Dim 智慧調光鏡片、客製化光學內視鏡解決方案等。

奇景執行長吳炳昌表示，此次首次亮相航太展，對奇景與源奇而言，將調適光學與 AI 感測專業拓展至航太與國防領域，是重要里程碑。奇景將從沉浸式虛擬顯示器、無人機視覺系統到先進生物辨識解決方案，為新世代應用重新定義性能、安全與智慧的一系列創新技術。

AI 航太 無人機

