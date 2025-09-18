折疊iPhone在台試產？童子賢：證明台灣是風水寶地

外媒報導，蘋果公司正與供應商討論在台灣設立iPhone折疊機測試生產線。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪表示，不清楚相關計畫，但此舉有助於在量產前解決技術與良率問題，「證明台灣還是風水寶地」，做的還是蠻有附加價值的工作，其實是一個不錯的選擇。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天引述知情人士的說法報導，蘋果公司（Apple）希望利用台灣蘋果供應商的工程資源與生態系，建立一條小型試驗線，用於優化生產設備測試、調整參數及製程步驟，為量產折疊iPhone做準備。

童子賢上午出席商周AI（人工智慧）新贏家高峰會接受媒體採訪，談到折疊手機、智慧眼鏡及虛擬貨幣等議題。

針對iPhone折疊機可能在台灣設立測試產線，童子賢先是表示「no comment（沒有評論）」，不清楚是哪家廠商或哪個產品將在台灣進行相關生產計畫。

不過，他進一步指出，若能在台灣設立折疊手機的實驗線，將有助於在量產前解決技術與良率問題，「證明台灣還是風水寶地」，接著把製造參數和所有的改善，拿到印度、越南或墨西哥等地進行量產，這代表台灣做的還是蠻有附加價值的工作，其實是一個不錯的選擇。

他分享自己使用折疊手機7、8年的經驗，曾用壞1、2支，其中一支使用5、6年後，因面板故障導致螢幕上半部無法顯示、下半部無法操作，維修費用高達新台幣8000元。

童子賢強調，折疊手機如果沒經過上億支的量產測試，其耐用度與可靠性仍有挑戰。目前折疊手機面臨2大挑戰，第一是折疊轉軸與螢幕連接的機構問題，其次是折疊後厚度增加，雖然總體積不變，但犧牲了輕薄性。

儘管有缺點，但童子賢仍認為，折疊手機的出現豐富了產品線，為不介意厚度但追求大螢幕的消費者提供了新選擇。