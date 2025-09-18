快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

外電報導，傳出蘋果已包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果apple silicon計畫提早和晶圓廠預訂最先進產能，將讓對手用不到最先進製程技術，成為贏的策略之一。

台積電2025年下半年開始量產2奈米，明年將進一步放量。MacRumors 報導，蘋果訂單已確保包下台積電 2026 年 N2 製程至少一半產能。

同時外電報導，蘋果至少有兩款晶片可能採台積電最新封裝，揭示 2026 年蘋果產品策略，儘管還不完全清楚哪些產品搭載新晶片。外界預估最先進製程將導入 MacBook Pro 的 M6 晶片，以及 2026 年更新的 Vision Pro。

先進封裝方面，外電報導，台積電正在推動「晶圓級多晶片模組」（Wafer-Level Multi-Chip Module，WMCM），將升級並取代台積電用於蘋果 iPhone 系統單晶片（SoC）的整合扇出型（InFO）封裝。

蘋果近十年都是台積電最先進製程的首批最大客戶。回顧先前，蘋果主管分享Apple Silicon自研晶片成功秘密，關鍵在對手無法直接先用第二代3奈米等最新技術，而蘋果從中獲益匪淺，最新技術替產品和客戶帶來了好處。

外電報導，蘋果Mac產品行銷副總裁Tom Boger 和平台架構副總裁Tim Millet在接受《印度快報》採訪時談到了蘋果近期產品更新中使用的全新M4系列晶片。 Millet 表示，該公司認為自行開發的晶片帶來「巨大的戰略優勢」。

Millet 也表示，蘋果不是晶片公司，但自研晶片避免了整體性能的妥協。競爭對手的晶片製造商「無法直接採用第二代、三奈米等最新尖端技術，但我們（蘋果）從中獲益匪淺，我們認為這樣做是值得的。它為我們、我們的產品和我們的客戶帶來了好處，我們不想放棄任何機會。

晶片 蘋果 台積電

延伸閱讀

傳嘉義先進封裝二廠喊停 台積電：在台投資計畫不變

美中晶片戰 央視曝光阿里巴巴AI晶片媲美輝達H20

棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

德國薩克森邦經長：台積電為薩克森帶來特殊光環

相關新聞

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

外電報導，傳出蘋果已包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果apple silicon計畫提早...

國儀中心結合雲科大 突破無人機里程碑

為提升國內高空無人機在國土安全監測與環境災害評估的自主性，國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心（國研院國儀中心）...

傳嘉義先進封裝二廠喊停 台積電：在台投資計畫不變

晶圓代工廠台積電傳出嘉義先進封裝廠二廠計畫喊停，以因應美國大規模投資，台積電今天回應強調，持續投資台灣，在台投資計畫不變

白話財經 EP170｜iPhone17出爐了！大家會搶著買？還是都在等蘋果明年推出的折疊機？

一年一度的iPhone又要開賣了，今年開賣時間落在9月19日，如果從第一代iPhone 2007年登場算起，iPhone問世的時間也已經18年了。但是，今年的iPhone特別不一樣，不僅設計不一樣、價格超乎預期，就連消費者預購的觀望氛圍也很不同。 因應美國總統川普宣布的對等關稅計劃，大家原本預期iPhone 17售價可能會上漲，沒想到，今年的iPhone不僅沒漲價，還加量不加價，售價相同，硬體容量規格卻升級了。 不過，與此同時，iPhone明年推出摺疊機的傳聞不斷，而且川普對等關稅大刀一揮，明年iPhone是否漲價還在未定之天。那麼，消費者會不會都趕著在今年搶買iPhone 17呢？ 本集白話財經邀請台經院資深產業分析師邱昰芳來談談，今年的iPhone 17有何不同，以及蘋果供應鏈最新情況。

訊連整合四大旗艦軟體 影音、相片、音訊、色彩一次搞定

全球多媒體與AI影像技術領導廠商訊連科技（5203）18日宣布，旗下產品創意導演Director Suite 365迎來...

義隆無人機應用亮相國防航太展 出貨看增

IC設計大廠義隆（2458）發展無人機產品線，並切入國防應用，期望提供更多台製晶片與模組選擇。該公司董事長葉儀晧18日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。