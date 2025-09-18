國儀中心結合雲科大 突破無人機里程碑

為提升國內高空無人機在國土安全監測與環境災害評估的自主性，國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心（國研院國儀中心）與雲科大合作，成功研發出一款具備4個光譜波段的多光譜儀，並搭載於複合動力垂直起降（Vertical Take-Off and Landing, VTOL）的無人機，突破傳統小型電池驅動無人機在飛航時間與任務規模上的限制，樹立國內在自主無人機光學酬載與智慧遙測技術上的重要里程碑。

國科會表示，本次研發的「高空無人機之多光譜遙測系統」，鏡頭焦距35mm，可做到四波段多光譜光學遙測取像，於無人機飛行高度3000m、巡航速度25m/s時，達成0.5m的地面解析度。

目前國內使用在無人機上的光學取像系統，大多仰賴國外進口，國科會表示，尤其應用於遙測領域更是價格高昂，且難以兼顧國內使用需求與環境挑戰。

國科會表示，藉由整合雲科大機械系光機與光電實驗室在光學設計與光機分析的專業能力，以及國研院國儀中心在光學鏡頭與影像感測器之系統整測的實務經驗，雙方合作成功開發出兼具長飛航時間與區域高滯空能力的高解析成像多光譜遙測系統，更重要的是培育國內無人機產業相關酬載設計與研製之專業人才。

國科會指出，「高空無人機之多光譜遙測系統」克服了高耐振、小型化及飛航電控等挑戰，並具備可見光與近紅外光四個波段光譜資訊，可提供高解析度的光譜影像數據，實現輕量化、低功耗且高穩定性的設計。

國科會表示，搭載於複合動力VTOL無人機，適合執行長航時及高滯空任務，能有效應用於環境監測、災害評估、國土管理及精緻農業等多元場域。且該款多光譜遙測系統為國內自行設計開發，可依照不同飛航任務需求，彈性調整系統規格與系統研製，達到技術自主目標，大幅降低對國外昂貴光學酬載的依賴。

國研院國儀中心表示，將延續與學界合作，持續推動無人機酬載與智慧遙測技術發展，並積極與產業界合作，加速成果商品化，期望帶動國內智慧遙測技術與無人機產業鏈升級，同時拓展國際市場，展現台灣在尖端無人機光學酬載技術的創新實力。