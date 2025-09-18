訊連整合四大旗艦軟體 影音、相片、音訊、色彩一次搞定

全球多媒體與AI影像技術領導廠商訊連科技（5203）18日宣布，旗下產品創意導演Director Suite 365迎來年度更新。一站式編輯軟體《創意導演 Director Suite 365》全新升級！結合影片剪輯、相片修圖、音訊處理與調色工具，且搭載最強 AI 技術，不論新手或專業，都能一鍵完成專業級創作，快速產出可立即上架分享的影音內容，開啟零門檻創作新時代，人人都能輕鬆體驗創作樂趣！

本次最新版本展現了訊連科技對AI 技術創新的持續承諾，為威力導演PowerDirector、相片大師PhotoDirector、音訊剪輯AudioDirector 及 影片調色ColorDirector 引入多項全新功能，不僅拓展創作的可能性，也全面提升效能及使用體驗。

訊連科技共同總經理林昭宏表示：「隨著 AI 正在重塑創作產業，訊連科技持續以創新引領潮流，致力於打造智慧與易用性兼具的工具。透過創意導演Director Suite 365，我們不僅僅提升編輯功能，更解放創作門檻，讓每一位創作者都能以更快、更直覺、更自由的方式，輕鬆完成專業級作品，真正釋放無限創意。」