傳嘉義先進封裝二廠喊停 台積電：在台投資計畫不變
晶圓代工廠台積電傳出嘉義先進封裝廠二廠計畫喊停，以因應美國大規模投資，台積電今天回應強調，持續投資台灣，在台投資計畫不變。
台積電今年3月宣布在美國加碼投資1000億美元，亞利桑那州投資金額將增至1650億美元，共計畫建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。
台積電董事長暨總裁魏哲家曾公開表示，擴大美國投資是因為美國客戶需求非常大，且不會影響台積電在台灣的投資，即使如此，外界依然憂心會對台積電整體投資計畫造成排擠情況。
市場傳出，台積電不僅加速亞利桑那州二廠及三廠建廠時程，台灣嘉義先進封裝廠二廠計畫也喊停，將採購的設備優先調往亞利桑那州廠。台積電對此回應強調，持續投資台灣，在台投資計畫不變。
嘉義縣長翁章梁於今年6月在縣議會進行施政總報告時曾說，台積電嘉義先進封裝廠一廠將如期於今年第3季裝機，二廠將於2026年完工，兩座廠預計2028年量產。
