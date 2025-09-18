為升航太國防展秀無人機反制系統 開發低軌衛星應用

航太暨國防工業展今天登場，布局車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）的為升電裝，現場展示無人機反制系統，與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作，在台灣導入生產，規劃拓展至海外市場，正式進軍國防科技領域。

為升創辦人尤山泉現場接受記者短暫訪問。展望今年營運，尤山泉指出，為升集團本業持續穩健，也積極開發其他新事業產品。他透露，集團毫米波雷達產品正布局低軌衛星應用架構，此外毫米波雷達主動告警智慧系統，切入美系雲端服務供應商（CSP）車隊系統。

尤山泉指出，為升跨足無人機反制系統市場，力拚2026年起貢獻業績，以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量，並拓展全球版圖。

尤山泉表示，各國投入龐大預算發展無人機與防禦系統，為升此刻切入相關市場，代表由民用與工業感測技術，跨入高門檻的國防供應鏈，落實「台灣製造」的核心競爭力，對國防安全與集團成長，均有正面意義。

尤山泉指出，為升長期布局智慧安全感測產品，累積射頻訊號處理、毫米波雷達、人工智慧（AI）影像分析及多重感測器融合等技術，可應用在國防科技。

為升說明，此次合作的國際國防科技公司，2015年起專注無人機防禦研發，累積無人機資料庫，可精準辨識各類型無人機，包括軍用、商用及特殊規格，相關系統已部署在烏克蘭前線、歐亞各國軍警單位、軍事基地、國際機場、大型賽事、核電廠及重要政府與民間設施，甚至多國元首專車也採用相關防禦技術。

為升指出，集團的反制偵測系統，具備「全域資料庫、即時訊號攫取、快速破譯更新」機制，可即時擷取新型無人機通訊訊號並完成資料更新，系統持續自我進化，提升產品生命週期與防禦效能。

展望2026年營運，尤山泉表示，包括胎壓偵測器（TPMS）、電裝品、智慧主動告警系統等產品項目，有助業績表現。