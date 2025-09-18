快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

為升航太國防展秀無人機反制系統 開發低軌衛星應用

中央社／ 台北18日電
航太暨國防工業展18日登場，車用電子感測器與先進駕駛輔助系統供應商為升電裝，現場展示無人機反制防禦系統，為升創辦人尤山泉（圖）表示，規劃在台灣生產並拓展海外市場。 中央社
航太暨國防工業展18日登場，車用電子感測器與先進駕駛輔助系統供應商為升電裝，現場展示無人機反制防禦系統，為升創辦人尤山泉（圖）表示，規劃在台灣生產並拓展海外市場。 中央社

航太暨國防工業展今天登場，布局車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）的為升電裝，現場展示無人機反制系統，與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作，在台灣導入生產，規劃拓展至海外市場，正式進軍國防科技領域。

為升創辦人尤山泉現場接受記者短暫訪問。展望今年營運，尤山泉指出，為升集團本業持續穩健，也積極開發其他新事業產品。他透露，集團毫米波雷達產品正布局低軌衛星應用架構，此外毫米波雷達主動告警智慧系統，切入美系雲端服務供應商（CSP）車隊系統。

尤山泉指出，為升跨足無人機反制系統市場，力拚2026年起貢獻業績，以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量，並拓展全球版圖。

尤山泉表示，各國投入龐大預算發展無人機與防禦系統，為升此刻切入相關市場，代表由民用與工業感測技術，跨入高門檻的國防供應鏈，落實「台灣製造」的核心競爭力，對國防安全與集團成長，均有正面意義。

尤山泉指出，為升長期布局智慧安全感測產品，累積射頻訊號處理、毫米波雷達、人工智慧（AI）影像分析及多重感測器融合等技術，可應用在國防科技。

為升說明，此次合作的國際國防科技公司，2015年起專注無人機防禦研發，累積無人機資料庫，可精準辨識各類型無人機，包括軍用、商用及特殊規格，相關系統已部署在烏克蘭前線、歐亞各國軍警單位、軍事基地、國際機場、大型賽事、核電廠及重要政府與民間設施，甚至多國元首專車也採用相關防禦技術。

為升指出，集團的反制偵測系統，具備「全域資料庫、即時訊號攫取、快速破譯更新」機制，可即時擷取新型無人機通訊訊號並完成資料更新，系統持續自我進化，提升產品生命週期與防禦效能。

展望2026年營運，尤山泉表示，包括胎壓偵測器（TPMS）、電裝品、智慧主動告警系統等產品項目，有助業績表現。

布局 無人機 毫米波

延伸閱讀

無人機殺手 中科院外購纏繞螺旋槳的「彩帶」火箭彈

國際合作升級 中科院將與6家軍工大廠簽署合約

航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

漢翔攜雷虎 攻無人直升機

相關新聞

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

外電報導，傳出蘋果已包下台積電（2330）2026年2奈米過半產能，業界看待關鍵在蘋果apple silicon計畫提早...

國儀中心結合雲科大 突破無人機里程碑

為提升國內高空無人機在國土安全監測與環境災害評估的自主性，國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心（國研院國儀中心）...

傳嘉義先進封裝二廠喊停 台積電：在台投資計畫不變

晶圓代工廠台積電傳出嘉義先進封裝廠二廠計畫喊停，以因應美國大規模投資，台積電今天回應強調，持續投資台灣，在台投資計畫不變

白話財經 EP170｜iPhone17出爐了！大家會搶著買？還是都在等蘋果明年推出的折疊機？

一年一度的iPhone又要開賣了，今年開賣時間落在9月19日，如果從第一代iPhone 2007年登場算起，iPhone問世的時間也已經18年了。但是，今年的iPhone特別不一樣，不僅設計不一樣、價格超乎預期，就連消費者預購的觀望氛圍也很不同。 因應美國總統川普宣布的對等關稅計劃，大家原本預期iPhone 17售價可能會上漲，沒想到，今年的iPhone不僅沒漲價，還加量不加價，售價相同，硬體容量規格卻升級了。 不過，與此同時，iPhone明年推出摺疊機的傳聞不斷，而且川普對等關稅大刀一揮，明年iPhone是否漲價還在未定之天。那麼，消費者會不會都趕著在今年搶買iPhone 17呢？ 本集白話財經邀請台經院資深產業分析師邱昰芳來談談，今年的iPhone 17有何不同，以及蘋果供應鏈最新情況。

訊連整合四大旗艦軟體 影音、相片、音訊、色彩一次搞定

全球多媒體與AI影像技術領導廠商訊連科技（5203）18日宣布，旗下產品創意導演Director Suite 365迎來...

義隆無人機應用亮相國防航太展 出貨看增

IC設計大廠義隆（2458）發展無人機產品線，並切入國防應用，期望提供更多台製晶片與模組選擇。該公司董事長葉儀晧18日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。