快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

攸泰科技前進航太暨國防展 展出無人機 GCS 新品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

攸泰科技（6928）今年於台北國際航太暨國防工業展，將完整展示在多軌道衛星通訊、地面控制站技術以及強固型設備的最新進展，呈現從硬體設計、平台整合到服務串聯的一體化能力。展會重點之一為攸泰最新推出的GCS（地面控制站），助力無人載具任務不中斷。

攸泰科技強調，未來的通訊需求，將不再停留於單點設備，而是建立跨平台、跨產業的任務協作體系，確保資訊在最嚴苛環境中仍能不中斷傳遞。此次展出同時代表攸泰科技角色的轉型，從過往單純的硬體供應者，逐步升級為能提供任務支援的整合者，讓不同產業在挑戰中依舊能保持韌性。透過這些展示，攸泰科技期望讓產業看見台灣企業如何在全球市場爭取更多能見度，並逐步建立起屬於自己的產業價值。

攸泰科技亦將參與9月19日舉行的太空抗輻射技術與驗測論壇，與來自國內外的專家學者進行交流。該論壇將討論從晶片設計、電子元件驗測到輻射資源平台建構的最新趨勢，並為未來的太空應用提供方向。

展會重點之一為攸泰最新推出的GCS，此系統專為海事、物流倉儲、農業、救援與港口管理所使用超視距無人載具等多元應用場景設計，結合衛星通訊與 AI 影像辨識技術，即便在極端天候或複雜地形中，依然能保持任務不中斷。

GCS具備7吋高亮高清螢幕、輕量化設計與工業等級防護，能支援人員長時間使用並承受嚴苛環境挑戰。不同於傳統控制裝置，攸泰科技的GCS更像是一個「地面任務中樞」，能同時串聯不同軟體系統，即時的將操作者所需的資訊匯聚至單一平台。這樣的定位不僅提升了作業效率，也讓操作人員能夠快速反應，確保任務在任何場景下都能順利完成，充分體現「不中斷」的價值。

攸泰科技的 GCS 最大亮點，在於它具備「雙重身份」：既是一個專業無人載具地面控制站，也是一台可獨立使用的強固平板。任務人員可直接透過任務背心輕鬆方便攜行，在現場即時操作無人載具並隨時獲取通訊與數據，讓指揮與執行能夠合而為一。

航太 無人機

延伸閱讀

無人機殺手 中科院外購纏繞螺旋槳的「彩帶」火箭彈

國際合作升級 中科院將與6家軍工大廠簽署合約

航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

漢翔攜雷虎 攻無人直升機

相關新聞

義隆無人機應用亮相國防航太展 出貨看增

IC設計大廠義隆（2458）發展無人機產品線，並切入國防應用，期望提供更多台製晶片與模組選擇。該公司董事長葉儀晧18日在...

Meta Connect 大會登場 全新三款 AI 眼鏡搶商機

Meta Connect大會在美國時間17日登場，推出三款全新進化的 AI 眼鏡，包括Meta Ray-Ban Disp...

專利蟑螂囂張勒索 驚醒台廠防禦意識！台積電、日月光...科技大咖抱團組LOT

近年來，專利成為部分集團興訟索賠的武器，且狀況漸趨頻繁。專利訴訟的威脅，促使台灣兩大半導體巨頭與眾多科技業者，在工研院號召下成立防禦聯盟。

英版星際之門 輝達、微軟等大咖啟動1.3兆元投資計畫

美國總統川普正在英國進行國是訪問，同行的科技大咖以輝達、微軟、OpenAI等為首，送給英國一份大禮，要在當地投入423億...

鴻海集團進擊中東電動車 旗下鴻騰精密規劃前進沙國設廠

鴻海集團中東布局再出擊，繼參與沙烏地阿拉伯AI專案之後，當地電動車新布局也將動起來。鴻海集團旗下連接器大廠鴻騰精密董事長...

半導體風雲／台積電封裝新設備 不去嘉義調往亞利桑那

因應美國川普政府要求增提千億美元投資案，在川普總統計畫將輸美半導體晶片課以高達100%關稅下，台積電決定要動了。但在此同時，被視為先進封裝重鎮嘉義二廠（AP7的P2）卻喊停。據聯合報數位版調查，台積電採購的設備將優先調往美國亞利桑那州廠（Fab21），這也意謂台積電千億美元大投資，將優先啟動興建先進封裝廠。由於台積電也宣布加速美國亞利桑那州二、三廠建廠時程，外界解讀台積電保留續增在美先進封裝廠投資的彈性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。