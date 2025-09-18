攸泰科技前進航太暨國防展 展出無人機 GCS 新品

攸泰科技（6928）今年於台北國際航太暨國防工業展，將完整展示在多軌道衛星通訊、地面控制站技術以及強固型設備的最新進展，呈現從硬體設計、平台整合到服務串聯的一體化能力。展會重點之一為攸泰最新推出的GCS（地面控制站），助力無人載具任務不中斷。

攸泰科技強調，未來的通訊需求，將不再停留於單點設備，而是建立跨平台、跨產業的任務協作體系，確保資訊在最嚴苛環境中仍能不中斷傳遞。此次展出同時代表攸泰科技角色的轉型，從過往單純的硬體供應者，逐步升級為能提供任務支援的整合者，讓不同產業在挑戰中依舊能保持韌性。透過這些展示，攸泰科技期望讓產業看見台灣企業如何在全球市場爭取更多能見度，並逐步建立起屬於自己的產業價值。

攸泰科技亦將參與9月19日舉行的太空抗輻射技術與驗測論壇，與來自國內外的專家學者進行交流。該論壇將討論從晶片設計、電子元件驗測到輻射資源平台建構的最新趨勢，並為未來的太空應用提供方向。

展會重點之一為攸泰最新推出的GCS，此系統專為海事、物流倉儲、農業、救援與港口管理所使用超視距無人載具等多元應用場景設計，結合衛星通訊與 AI 影像辨識技術，即便在極端天候或複雜地形中，依然能保持任務不中斷。

GCS具備7吋高亮高清螢幕、輕量化設計與工業等級防護，能支援人員長時間使用並承受嚴苛環境挑戰。不同於傳統控制裝置，攸泰科技的GCS更像是一個「地面任務中樞」，能同時串聯不同軟體系統，即時的將操作者所需的資訊匯聚至單一平台。這樣的定位不僅提升了作業效率，也讓操作人員能夠快速反應，確保任務在任何場景下都能順利完成，充分體現「不中斷」的價值。

攸泰科技的 GCS 最大亮點，在於它具備「雙重身份」：既是一個專業無人載具地面控制站，也是一台可獨立使用的強固平板。任務人員可直接透過任務背心輕鬆方便攜行，在現場即時操作無人載具並隨時獲取通訊與數據，讓指揮與執行能夠合而為一。