義隆無人機應用亮相國防航太展 出貨看增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
義隆董事長葉儀晧。照片/鐘惠玲攝影
IC設計大廠義隆（2458）發展無人機產品線，並切入國防應用，期望提供更多台製晶片與模組選擇。該公司董事長葉儀晧18日在台北國際航太暨國防工業展中表示，其第一代無人機應用產品，預計第一年可出貨2萬台，第二年進一步出貨5萬台規模，並於現場展示第二代加入AI功能的產品雛形。

義隆表示，國內持續強化無人機供應鏈自主性，該公司以其擅長的AI影像處理技術為基石，投入無人機產業並量產供貨，目標瞄準全球市場。

義隆在上述展覽中與合作夥伴展出最新研發的無人機雲台物件辨識與追蹤，及自主避障技術，同時展出第一代無人機遙控螢幕的區域調光顯示控制IC，後者已於8月開始出貨。

義隆指出，該公司推出自研「GElanNet」演算法，將AI影像辨識演算法導入無人機雲台與避障模組，展現高準確度、穩定性與長距離偵測優勢。同時並以更低算力降低功耗需求，達成最佳續航力，AI模組輕量化、體積小，使無人機可飛得更快更遠。

此外，義隆轉投資的義晶科技開發專用於無人機雲台與避障鏡頭的ISP影像處理晶片，在這次展中已有7家客戶採用並展出相關產品。

AI 義隆 無人機

