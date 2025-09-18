Meta Connect 大會登場 全新三款 AI 眼鏡搶商機

Meta Connect大會在美國時間17日登場，推出三款全新進化的 AI 眼鏡，包括Meta Ray-Ban Display搭載單邊顯示器，開啟全新智慧新視界，第二代Ray-Ban Meta升級登場、以及為運動打造的Oakley Meta Vanguard，但三款眼鏡目前均未在台灣銷售。

Meta AI眼鏡強調三大核心設計理念，包括輕盈、配戴舒適且外觀時尚；以穿戴者的需求為核心，技術退居幕後。功能隨著情境所需而打造，無需使用時自動隱身；並嚴謹地開發超級智慧，讓未來 AI 眼鏡的功能隨之精進發展，不斷優化使用體驗。

Meta推出進化的第二代Ray-Ban Meta。與前代相比，電池續航力升級最高達兩倍，混用時間長達8小時；並支援超高畫質3K影片錄製功能，解析度為前代的兩倍，影片拍攝更清晰流暢且生動。

即將推出的全新「對話聚焦（conversation focus）」功能，在吵雜環境中有效提升現場音訊清晰度。無論是在熱門餐廳用餐、通勤途中、或欣賞喜愛的 DJ 表演，都可透過 AI 眼鏡的開放式耳機，加強在現實世界中交談對象的聲音品質。這項功能未來也將透過軟體更新，開放給現有Ray-Ban Meta 和 Oakley Meta HSTN 使用。售價為379美元（約新台幣1萬1404元）起，但台灣未發售。

Meta再發表Oakley Meta Vanguard高效能 AI 運動眼鏡，與Garmin深度整合多項功能，沿襲Oakley經典風格，加上足以承受高強度運動和嚴峻戶外冒險的耐用性。包括高達九小時的續航力，單次充電即可完成一場馬拉松訓練。位於中央的122度超廣角鏡頭，可錄製3K影片並具備影片防震功能，同步新增縮時攝影和慢動作兩種拍攝模式，輕鬆捕捉越野跑步或滑雪的瞬間。開放式耳機不僅提高分貝量，也整合降低風噪功能，輕鬆駕馭破風單車競速等情境。

新款眼鏡免持操作也能即時獲取詳盡數據，透過Meta AI自動生成運動摘要，追蹤長期進展。Meta與Garmin聯手開發全新自動拍攝功能，當完成個人運動目標或突破最佳紀錄、達到設定距離或開始加速時，眼鏡將自動觸發錄製精彩畫面。若將Meta AI應用程式與Garmin或Strava配對，更能在發布影片時疊加運動數據，讓社群上的分享更精彩。新品有IP67 防護等級，不僅完全防汗，在一公尺深的水中也能短暫使用。鏡片採用可更換的 Oakley PRIZM Shield，可隨時根據不同光線條件替換鏡片，維持最佳造型與視覺效果。

Oakley Meta Vanguard 售價為499美元（約新台幣1萬5007元），即日起開放預購，台灣未發售。

第三款是首款搭載高解析度單邊（單眼的）顯示器的AI眼鏡 Meta Ray-Ban Display，將經典Ray-Ban設計美學與 Meta Neural Band 的創新科技完美結合。單邊的螢幕尺寸適合閱讀訊息或播放小型影片，位置略微偏離視線中心，避免干擾視野，閒置數秒後自動隱藏顯示內容，避免分散注意力。解析度達每度42像素（PPD, pixels per degree），領先目前所有消費級 VR 頭戴式裝置。搭配客製化光引擎與光波導技術，螢幕最高亮度達 5,000 尼特，即便在戶外強烈陽光下依舊清晰呈現。

每副 Meta Ray-Ban Display 眼鏡皆配備一支 Meta Neural Band，手環具備 18 小時續航力與防水功能，不需透過聲控，僅需透過細微的手勢即可控制 Meta Ray-Ban Display。2021 年起，Meta 持續投入表面肌電圖（sEMG）的研究，並於去年以 Orion 產品原型證明其可行性，同時在《自然》期刊發表最新研究成果。這款全新主流的腕戴裝置，將 AI 眼鏡的直觀操控真正落實於指尖。