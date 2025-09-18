快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

內外環境向好 太陽能廠報價有撐

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

台灣太陽能業迎政策利多之際，全球最大太陽能生產地中國大陸近期也對當地太陽能產業大幅整改，透過「反內捲」、自律等方式減產，使得矽晶圓、電池片、模組等太陽光電元件報價止穩反彈，產業邁向正向循環。業界看好，在內需、外在產業大環境同步向好之下，元晶（6443）、茂迪等太陽能廠正迎來新曙光。

業界人士指出，中國工信部上月召開「光伏（太陽能）產業座談會」，規範太陽能產業競爭秩序，參與成員中，包括中國工業和信息化部黨組書記、部長李樂成，並由副部長熊繼軍主持會議，當地太陽能巨頭們也都派一級主管代表出席，顯示對這波整改政策相當重視。

據悉，大陸前四大矽料廠通威、協鑫科技、新特能源、大全能源都將參與業內大整改，並由特定業者率先減產挺價，改善原本「愈賣愈虧」情況，朝獲利目標前進。

業界人士表示，近年大陸太陽能業者無節制擴產，導致上游價格崩盤，影響下游產業發展，如今總算迎來官方正視，透過整改與「反內捲」，預料矽晶圓、電池以及模組價格將會有所支撐，流血砍價競爭有望暫時告一段落。

