內外環境向好 太陽能廠報價有撐
台灣太陽能業迎政策利多之際，全球最大太陽能生產地中國大陸近期也對當地太陽能產業大幅整改，透過「反內捲」、自律等方式減產，使得矽晶圓、電池片、模組等太陽光電元件報價止穩反彈，產業邁向正向循環。業界看好，在內需、外在產業大環境同步向好之下，元晶（6443）、茂迪等太陽能廠正迎來新曙光。
業界人士指出，中國工信部上月召開「光伏（太陽能）產業座談會」，規範太陽能產業競爭秩序，參與成員中，包括中國工業和信息化部黨組書記、部長李樂成，並由副部長熊繼軍主持會議，當地太陽能巨頭們也都派一級主管代表出席，顯示對這波整改政策相當重視。
據悉，大陸前四大矽料廠通威、協鑫科技、新特能源、大全能源都將參與業內大整改，並由特定業者率先減產挺價，改善原本「愈賣愈虧」情況，朝獲利目標前進。
業界人士表示，近年大陸太陽能業者無節制擴產，導致上游價格崩盤，影響下游產業發展，如今總算迎來官方正視，透過整改與「反內捲」，預料矽晶圓、電池以及模組價格將會有所支撐，流血砍價競爭有望暫時告一段落。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言