經長放送利多 光電板汰舊換新將掀拉貨潮

經濟日報／ 記者陳昱翔胡順惠／台北報導
太陽能示意圖。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫上任後，近期找太陽能業者交流，不僅允諾「能源轉型2.0」政策不變，積極推動無爭議屋頂型太陽能發電，並規劃提前「汰舊換新」光電板，發電量朝倍增目標邁進。

業界認為，「這是賴政府為台灣太陽能內需市場重新扭開水龍頭，且水流很大」，預料將引爆新一波拉貨潮，元晶（6443）、茂迪、聯合再生、安集等四大模組廠迎來大利多，泓德、雲豹、森崴等系統相關業者也跟著受惠。

據悉，蔡英文政府時代、前任經濟部長沈榮津任職時期，就積極推動台灣發展太陽能，三不五時就與業界溝通，瞭解產業需求。新任經長龔明鑫上任後，因肩負能源轉型任務，更重新開啟與太陽能業界交流，再次打通產官界溝通橋梁。

龔明鑫日前強調，政府推動能源轉型2.0政策從未改變，綠能仍為重中之重，今年預估綠電發電量將占整體發電量約15%，目標明年往20%邁進。

政府加速推動較無爭議的屋頂型太陽光電，未來也將要求新建築面積達1,000平方公尺（約300坪），每20平方公尺（約6坪）需設置1瓩（kW）光電。國土署表示，相關辦法近期就會送內政部法規會審查，上路時間待政院拍板。

經濟部也正規劃光電板提早汰舊換新，盼藉此提升發電效率。數十年前光電板發電效率約落在10幾%，隨著技術日益進步，光電板發電效率平均在23%以上，確實有汰舊換新必要，經濟部正研擬相關鼓勵政策，並將盡速對外公告實施辦法。

太陽能廠均樂觀其成。業者認為，汰舊換新不僅能創造新市場需求，且對提升發電量也有正面幫助，對模組廠是一大利多。

據悉，龔明鑫原為元晶大股東國發基金委派的法人董事代表，今年8月底才辭去元晶董事職務，並在9月出任經濟部長。業界指出，龔明鑫對台灣太陽能產業相當了解，相信他能協助產業共同完成能源轉型目標。

