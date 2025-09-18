川普訪英帶動AI投資 台廠搶單考驗調度力

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

美國總統川普到英國進行第二次國是訪問，輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼等科技大咖同行，並宣布這些美國重量級科技廠要一起擴大在英國投資AI基礎設施，台灣相關協力廠喜迎新訂單，不過AI伺服器機櫃龐大，英國當地又沒有供應鏈，這筆大單同步考驗AI伺服器廠全球調度能力。

全球AI伺服器廠布局重鎮正隨關稅、地緣政治等外部因素發生變化，過去以墨西哥與台灣為主，現在布局重心在美國，尤其是德州；至於歐洲生產基地，包括鴻海（2317）、緯創與英業達都在捷克設立伺服器廠，廣達則是在德國。

業界分析，歐洲伺服器生產基地主要在東歐與中歐，英國位於西歐，產業發展向來以金融業為主，加上英國物價與薪資昂貴，不適合製造業。相形之下，東歐人力充沛、工資較合理，成為伺服器廠選擇捷克為歐洲主要生產基地的原因。

不過，過往英國屬於歐盟一員，伺服器若在捷克生產，也可以銷往英國，畢竟歐盟是單一市場，但自從英國在2020年退出歐盟後，這方面是否沿用歐盟原來體制，值得觀察，也更考驗供應鏈的全球調度。

