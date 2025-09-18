川普訪英帶動AI投資 台廠搶單考驗調度力
美國總統川普到英國進行第二次國是訪問，輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼等科技大咖同行，並宣布這些美國重量級科技廠要一起擴大在英國投資AI基礎設施，台灣相關協力廠喜迎新訂單，不過AI伺服器機櫃龐大，英國當地又沒有供應鏈，這筆大單同步考驗AI伺服器廠全球調度能力。
全球AI伺服器廠布局重鎮正隨關稅、地緣政治等外部因素發生變化，過去以墨西哥與台灣為主，現在布局重心在美國，尤其是德州；至於歐洲生產基地，包括鴻海（2317）、緯創與英業達都在捷克設立伺服器廠，廣達則是在德國。
業界分析，歐洲伺服器生產基地主要在東歐與中歐，英國位於西歐，產業發展向來以金融業為主，加上英國物價與薪資昂貴，不適合製造業。相形之下，東歐人力充沛、工資較合理，成為伺服器廠選擇捷克為歐洲主要生產基地的原因。
不過，過往英國屬於歐盟一員，伺服器若在捷克生產，也可以銷往英國，畢竟歐盟是單一市場，但自從英國在2020年退出歐盟後，這方面是否沿用歐盟原來體制，值得觀察，也更考驗供應鏈的全球調度。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言