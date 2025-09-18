育才有一套 聯發科三年內新人留任率97%
聯發科（2454）是台灣IC設計龍頭、全球第五大IC設計廠，2024永續報告書中揭露公司去年新聘正職員工超過1,100人，三年內新進人員留任率達97％。
聯發科員工薪酬水準長年保持在前段班，依照公司申報的2024年非主管職全時員工薪資，全年薪資平均數為431萬元，中位數為343.8萬元，在上市櫃公司中都僅次於股王信驊。
聯發科在永續報告書中指出，到去年底為止，全球員工總數為19,335人，分布於全球32個辦公據點，海外人員占總員工人數比率約為 35.4％，女性員工比率為18.3％。該公司約有近九成人員為研發與技術人員，擁有碩博士學歷的員工比率高達82.3％。
關於招募人才，聯發科2024年在全球共招聘1,440人，收到21,680份履歷，為預計招聘人數的15倍，在全球共延攬1,152位新進正職同仁，約60％為30歲以下族群。2024年全球離職率約5.2%， 台灣部分離職率為5.1％，三年內新進人員留任率為97％。
聯發科留才很有一套，公司從2023年起於台灣導入集團員工持股補助計畫，員工可從每月薪資提撥一定金額，再加上公司補助金，參與購買聯發科股票。從持股補助計畫實施後，超過70％同仁參與，截至2024年底，公司累計投入約7.28億元執行此計畫，除了增加員工福利，也提升對人才的吸引與留任效果。
在員工的家庭照顧部分，聯發科還有客製「聯發寶寶出生賀禮」，到去年為止，全球有超過千位聯發寶寶領取到此賀禮，2024年在台灣就發出434份賀禮。
